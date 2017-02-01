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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Обвиняемым по событиям «2 мая» продлили срок содержания под стражей еще на два месяца

Категория: Новости / Политика


Обвиняемым по событиям «2 мая» продлили срок содержания под стражей еще на два месяца

Такое решение приняла накануне коллегия Малиновского районного суда Одессы. Решение касается пяти подсудимых - Сергея Долженкова, Владислава Романчука, Сергея Корчинского, Евгения Мефедова и Максима Сакауова.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокурора и отклонил все ходатайства защиты подсудимых.

Напомню, что после того, как предыдущее заседание суда закончилось серьезной потасовкой т.н. «активистов», которые по собственному усмотрению контролируют процесс и полиции, нынешнее заседание проходило под усиленным контролем правоохранителей.

И предосторожность оказалась нелишней. Так, при проверке личных вещей у входящих в суд были обнаружены и изъяты стартовый пистолет и стальная телескопическая дубинка.

Отметим, что при применении в тесном контакте выстрел из стартового пистолета может нанести существенный вред здоровью, а телескопическая дубинка относится к категории холодного оружия.



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