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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Три четверти озимых перезимовали на хорошо и отлично

Категория: Новости


Три четверти озимых перезимовали на хорошо и отлично

В минувшем году озимыми сортами зерновых в Одесской области были засеяны более 763 тысяч гектаров, что на 9% превышает прошлогодний уровень. Такие данные привел в ходе аппаратного совещания в областной администрации начальник департамента экологии и природных ресурсов Иван Петрив.

При этом, по его словам, согласно проведенным накануне наблюдениям до 76% озимых находятся в хорошем состоянии. Впрочем, принимая во внимание резкие колебания температуры нынешней зимой и возможные сильные похолодания в конце февраля, окончательный вывод можно будет сделать только в последних числах февраля.

Как рассказал чиновник, их планируется озвучить на расширенном совещании 28 февраля.

Помимо итогов «зимования озимых» в ходе совещания будут даны рекомендации одесским аграриям по поводу максимальной эффективности проведения весеннее-полевых работ.

Добавим, что, вероятно, для повышения статуса мероприятия чиновник попросил принять в нем участие губернатор области Максима Степанова.



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