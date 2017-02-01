Три четверти озимых перезимовали на хорошо и отлично

В минувшем году озимыми сортами зерновых в Одесской области были засеяны более 763 тысяч гектаров, что на 9% превышает прошлогодний уровень. Такие данные привел в ходе аппаратного совещания в областной администрации начальник департамента экологии и природных ресурсов Иван Петрив.

При этом, по его словам, согласно проведенным накануне наблюдениям до 76% озимых находятся в хорошем состоянии. Впрочем, принимая во внимание резкие колебания температуры нынешней зимой и возможные сильные похолодания в конце февраля, окончательный вывод можно будет сделать только в последних числах февраля.

Как рассказал чиновник, их планируется озвучить на расширенном совещании 28 февраля.

Помимо итогов «зимования озимых» в ходе совещания будут даны рекомендации одесским аграриям по поводу максимальной эффективности проведения весеннее-полевых работ.

Добавим, что, вероятно, для повышения статуса мероприятия чиновник попросил принять в нем участие губернатор области Максима Степанова.