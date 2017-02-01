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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Блокирование поставок угля с временно оккупированных территорий на украинские предприятия выгодно… России!

Категория: Новости / Политика


Блокирование поставок угля с временно оккупированных территорий на украинские предприятия выгодно… России!

Такое жесткое заявление, по информации «Украинской Правды», высказал в ходе программы «Свобода слова» вице-премьер Украины Геннадий Зубко. По его словам, «…это позволяет России создавать ситуацию, когда Украина будет вынуждена закупать именно российский уголь!»

Тем самым, украинская экономика окажется в прямой зависимости от российских топливных поставок, поскольку Россия получает реальный рычаг давления на украинские металлургические предприятия. К тому же это создает реальную угрозу социального взрыва на территориях, где металлургические предприятия играют ведущую роль в экономике.

Поэтому, по убеждению вице-премьера, 

«…Россия частично использует в свих стратегических целях украинских патриотов-участников блокады оккупированных территорий!»

Более того, что, по мнению ряда экспертов, некоторые т.н. «патриоты» прекрасно отдают себе отчет в реальных последствиях своих действий, а потому просто прикрывают патриотическими лозунгами деятельность в собственных интересах.



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