Еще раз о поэте любви

180 лет назад перестало биться сердце великого поэта Александра Пушкина. 10 февраля 1837 года он скончался от полученных на роковой дуэли ран.

И сегодня, спустя 180 лет, его смерть окутана пеленой мифов и легенд, некоторые архивные данные и документы до сих пор засекречены, или считаются утерянными. Да и в жизни Пушкина было немало мистического. Еще в юности ему было предсказано, что смерть будет подстерегать его в тот роковой 1837-й год. В 1819 году Пушкин посетил известную петербургскую ворожею, услугами которой пользовался сам царь, – Шарлотту (Александру) Кирхгоф. Пророчество гадалки поэт пересказал нескольким друзьям так:

«…проживет долго, если на 37-м году возраста не случится с ним какой беды от белой лошади, или белой головы, или белого человека».

Жорж Дантес, смертельно ранивший поэта на дуэли, был блондином. И перстень, который Пушкин считал своим талисманом, поэт не надел в тот роковой день.

Но навсегда осталось с нами его гениальное творческое наследие, его стихи, повести и поэмы.

Пушкинских музеев в Украине всего четыре – в Каменке, Гурзуфе, Киеве и Одессе. Все они находятся в исторических зданиях, связанных с именем поэта. Самый старый музей – в Каменке – был открыт к 100-летию гибели А.С.Пушкина. Лучшей коллекцией раритетных изданий владеет Киевский музей – их передал в дар музею известный пушкинист и коллекционер Бердичевский.

Наш же, одесский, примечателен тем, что именно здесь, в доме номер тринадцать по Итальянской улице находилась гостиница «Hotel du Nord», одна из первых в молодом городе, принадлежавшая французу Шарлю Сикару, в одном из номеров которой остановился Пушкин, приехав в Одессу в июле 1823 года, и прожил первый месяц. За тринадцать одесских месяцев поэт создал поэму «Цыганы», завершил поэму «Бахчисарайский фонтан», написал тридцать лирических стихотворений и несколько глав романа «Евгений Онегин», посвятив одну из них молодой Одессе.

Улица, на которой жил великий поэт, сменила свое название в 1880 году, став Пушкинской, а над воротами дома, где останавливался поэт, была установлена табличка «Здесь жил Пушкин».

Одесский литературно-мемориальный музей имени А.С. Пушкина долгие годы бережно хранит память о великом поэте. Решение о его создании было принято 16 апреля 1959 года, открыт он был спустя два года, 18 июня, а юбилейные торжества пришлись на двадцать шестое мая, в день рождения Александра Сергеевича (по старому стилю).

Музейная экспозиция первоначально располагалась всего в двух залах, но коллекция росла день ото дня: многие ученые, писатели, коллекционеры передавали раритетные издания пушкинских произведений, картины и гравюры, мебель и предметы быта ушедшей эпохи. Вскоре музей стал одним из самых посещаемых.

Интересно, что первоначально Пушкинский музей был основан на базе Историко-краеведческого музея и лишь спустя десятилетия, в 1987 году, обрел статус филиала Литературного музея. Друзья музея по этому поводу каламбурили: это «самый литературный из всех отделов Историко-краеведческого музея и самый исторический из всех отделов Литературного музея».

Кроме исторической и литературной ценности, музей на Пушкинской имеет еще и образовательную направленность. Более 20-ти лет на базе музея работает центр детского творчества «Музейон», где юным одесситам дают те необходимые для развития гуманитарные знания, на которые, увы, школе не хватает часов и уроков. Да что скрывать: в современной школьной программе литературному наследию Александра Сергеевича остается все меньше места. Сегодняшние ученики часто лишены возможности наслаждаться красотой звучания пушкинского стиха и прилежно заучивают его произведения в переводах на украинский. Ну, это уже другая тема.

Описав Одессу в главе «Путешествие Онегина», Пушкин, по выражению поэта В. Туманского, подарил городу «грамоту на бессмертие».

Во время войны особняку, где останавливался Пушкин, не повезло. От дома 13 остались одни обломки. Но в трудные годы, когда страна поднималась из руин, нашлись силы и средства, чтобы в короткие сроки полностью восстановить «пушкинское гнездо». И, несмотря на суровые и жестокие ветры перемен, залы Пушкинского музея и мощеные старыми лавовыми плитами дворики, все еще хранят память и атмосферу старой Одессы начала XIX века.

В Музее на Пушкинской 10-го февраля почтили память великого поэта.