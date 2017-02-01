Полицейские нашли водителя-убийцу

В отношении 28-летнего жителя Болградского района начато досудебное следствие. За совершение тяжкого преступления ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Получив сообщение о дорожно-транспортном происшествии, сотрудники полиции немедленно выехали в село Васильевка Болградского района. Было установлено, что неизвестный автомобиль на перекрестке улиц совершил наезд на пешехода и скрылся в неизвестном направлении. 51-летний житель села от полученных травм умер до приезда кареты скорой помощи.

В ходе проведения первоочередных следственных действий правоохранители установили свидетелей, которые пояснили, что услышали шум с улицы. Решив посмотреть, что произошло, они вышли на улицу, где на проезжей части дороги увидели автомобиль марки ВАЗ-2109, водитель которого крикнул им, чтобы они помогли мужчине, находившемуся на проезжей части дороги. После этого водитель на автомобиле скрылся с места ДТП.

«Следственным отделением было открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Весь личный состав был задействован на поиски водителя и автомобиля, совершившего дорожно-транспортное происшествие. Проведя комплекс мероприятий, сотрудники полиции установили 28-летнего жителя с. Виноградовка Болградского района. Автомобиль изъят. Следствию предстоит выяснить обстоятельства и причины совершения дорожно-транспортного происшествия. После проведения необходимых экспертиз, уголовное производство будет направлено в суд, который и назначит фигуранту наказание в соответствии с действующим законодательством», - рассказывает начальник Болградского отделения Измаильского отдела полиции Сергей Зайков.

За совершении данного уголовного правонарушения законом предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет либо без такового.