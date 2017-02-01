В курортной Сергеевке массово воруют электричество

В пгт. Сергеевка Белгород-Днестровского района выявлены факты кражи электроэнергии, путем самовольного подключения к энергосети. Об этом стало известно в ходе сессии Сергеевского поселкового совета.

По словам поселкового головы И.Вовченко, некоторые местные жители присоединяют к электросети пристройки частных домов и даже квартиры в многоэтажных домах. Все это приводит к банальному воровству электричества.

Такие действия некоторых граждан приводят к тому, что местные власти вынуждены покрывать данные потери за счет поселкового бюджета. Ежемесячно данная сумма составляет не менее 500 тыс. гривен. Такие расходы достаточно серьезно сказываются на финансовом благополучии Сергеевки, поскольку поселковый бюджет не такой большой.

На сессии поселкового совета местные депутаты приняли ряд мер, которые будут направлены на предотвращение кражи электричества, а также ужесточили контроль за использованием электроэнергии.