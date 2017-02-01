Украинцы не смогут продолжать работать после выхода на пенсию

Пенсионная реформа в Украине, которая, как ожидается, будет проведена уже в 2017 году, должна предусматривать норму о том, что вышедшие на пенсию граждане лишатся права работать. Об этом в интервью Realist’у заявил министр социальной политики Андрей Рева.

"Во всем мире действует правило — либо пенсия, либо зарплата. После проведения пенсионной реформы, когда пенсия станет достаточной, нужно установить правило — либо ты работаешь, получаешь зарплату и выходишь на пенсию чуть позже, но пенсия у тебя будет больше. Либо ты уходишь сразу и получаешь пенсию, но не работаешь",

- сказал он.

Отвечая на вопрос о том, что из-за этого работодатели не будут официально оформлять работающих пенсионеров, Рева заявил: "320 тыс. грн штраф. Пожалуйста. Можно не оформлять".

Также министр отметил, что многие украинцы рискуют остаться без пенсий, если они не будут платить на протяжении трудовой жизни единый социальный взнос (ЕСВ).

"Я хочу, чтобы каждый получил то, что он заработал. Если ты хочешь получить пенсию, ты должен ее заработать, а не просто дожить до 60 лет. Все честно",

- сказал он.

По его словам, для того, чтобы получать пенсию по достижению пенсионного возраста украинцы должны платить ЕСВ.

"А вы не платили, в 60 лет ничего не получите, будете работать дальше, пока не заработаете. Не заработаете? Тогда вообще не ходите к нам. Получать вы ничего не будете",

- заявил министр.