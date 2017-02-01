Цена дружбы: Подруга обокрала подругу (фото)

Подольскими полицейскими за кражу золотых изделий из квартиры подольчанки привлекается к ответственности 24-летняя местная жительница.

В Подольский отдел полиции обратилась женщина, сообщившая, что из её квартиры пропали золотые и серебряные изделия на общую сумму более 15 000 гривен. Полицейским заявительница пояснила, что у неё дома бывает очень ограниченный круг знакомых, но она подозревает, что кражу украшений могла совершить её подружка, несколько дней подряд проживавшая у нее.

«Полицейскими была проверена данная версия. Женщина, на которую указала пострадавшая, призналась в краже, но настаивала, что похитила только одно кольцо, которое и передала следователю, - рассказал в.и.о. начальника Подольского ОП Николай Песчанский.- Полицейские будут проверять показания обеих женщин, чтобы установить истину».

Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.