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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

Цена дружбы: Подруга обокрала подругу (фото)

Категория: Новости / Происшествия

Цена дружбы: Подруга обокрала подругу (фото)

Подольскими полицейскими за кражу золотых изделий из квартиры подольчанки привлекается к ответственности 24-летняя местная жительница.
В Подольский отдел полиции обратилась женщина, сообщившая, что из её квартиры пропали золотые и серебряные изделия на общую сумму более 15 000 гривен. Полицейским заявительница пояснила, что у неё дома бывает очень ограниченный круг знакомых, но она подозревает, что кражу украшений могла совершить её подружка, несколько дней подряд проживавшая у нее.
«Полицейскими была проверена данная версия. Женщина, на которую указала пострадавшая, призналась в краже, но настаивала, что похитила только одно кольцо, которое и передала следователю, - рассказал в.и.о. начальника Подольского ОП Николай Песчанский.- Полицейские будут проверять показания обеих женщин, чтобы установить истину».
Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

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Цена дружбы: Подруга обокрала подругу (фото)
Цена дружбы: Подруга обокрала подругу (фото)
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Источник: ГУ НП Украины в Одесской области



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