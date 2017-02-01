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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Задержка в сертификации семян ставит под угрозу успешное проведение весенне-полевых работ

Категория: Новости / Экономика и финансы

Задержка в сертификации семян ставит под угрозу успешное проведение весенне-полевых работ

Задержка в сертификации семян, вызванная реорганизацией системы государственной регистрации посадочного материала, ставит под угрозу успешное проведение весенней посевной кампании, сообщил исполнительный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Александр Жемойда в ходе пресс-конференции.

"Согласно украинскому законодательству, все семена, которые получает производитель, должны сопровождаться соответствующими сертификатами. По состоянию на 1 февраля государственное предприятие, уполномоченное проводить сертификацию, начало действовать, и соответствующая система должна была начать работать. Но до сих пор система не функционирует",
- сказал он.

По словам эксперта, аграрии не имеют права сеять несертифицированный посадочный материал. А поскольку система сертификации не работает, сельхозпроизводители не успеют засеять некоторые культуры в установленные сроки, что отрицательно скажется на будущем урожае.


Источник: ubr.ua



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