Задержка в сертификации семян ставит под угрозу успешное проведение весенне-полевых работ

Задержка в сертификации семян, вызванная реорганизацией системы государственной регистрации посадочного материала, ставит под угрозу успешное проведение весенней посевной кампании, сообщил исполнительный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Александр Жемойда в ходе пресс-конференции.

"Согласно украинскому законодательству, все семена, которые получает производитель, должны сопровождаться соответствующими сертификатами. По состоянию на 1 февраля государственное предприятие, уполномоченное проводить сертификацию, начало действовать, и соответствующая система должна была начать работать. Но до сих пор система не функционирует",

- сказал он.

По словам эксперта, аграрии не имеют права сеять несертифицированный посадочный материал. А поскольку система сертификации не работает, сельхозпроизводители не успеют засеять некоторые культуры в установленные сроки, что отрицательно скажется на будущем урожае.