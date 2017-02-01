Праздничная премьера мюзикла «Ханум» в Одесском театре музыкальной комедии им. М. Водяного.

Коллектив Одесского академического театра музыкальной комедии им. М. Водяного имеет честь пригласить 4, 5, 6 марта в 18:30 на праздничную премьеру мюзикла в двух действиях по пьесе Авксентия Цагарели «Ханум».

Своё прочтение знаменитого водевиля в преддверии женского праздника подарит всем одесситкам и просто почитателям искусства режиссёр-постановщик театра, лауреат премии «Золотая маска » Дмитрий Белов. Хитросплетение интриг, невероятных поворотов сюжета, колоритного юмора старого Тифлиса конца XIX века, зажигательная музыка композитора Гии Канчели превратят всё происходящее на сцене в гимн всепобеждающей любви.

Приглашаем всех разделить с коллективом театра атмосферу праздника и веселья!