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  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

Праздничная премьера мюзикла «Ханум» в Одесском театре музыкальной комедии им. М. Водяного.

Категория: Новости / История и культура

Праздничная премьера мюзикла «Ханум» в Одесском театре музыкальной комедии им. М. Водяного.

Коллектив Одесского академического театра музыкальной комедии им. М. Водяного имеет честь пригласить 4, 5, 6 марта в 18:30 на праздничную премьеру мюзикла в двух действиях по пьесе Авксентия Цагарели «Ханум».

Своё прочтение знаменитого водевиля в преддверии женского праздника подарит всем одесситкам и просто почитателям искусства режиссёр-постановщик театра, лауреат премии «Золотая маска » Дмитрий Белов. Хитросплетение интриг, невероятных поворотов сюжета, колоритного юмора старого Тифлиса конца XIX века, зажигательная музыка композитора Гии Канчели превратят всё происходящее на сцене в гимн всепобеждающей любви.

Приглашаем всех разделить с коллективом театра атмосферу праздника и веселья!

 

Праздничная премьера мюзикла «Ханум» в Одесском театре музыкальной комедии им. М. Водяного.



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