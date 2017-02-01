Одесские педагоги представили инновации в обучении на Всеукраинском форуме

На Всеукраинском форуме «Цифровое преобразование образования 2017» одесские педагоги презентовали свой опыт работы с цифровыми инструментами и интернет-ресурсами.

Недавно в Киеве состоялся форум «Цифровое преобразование образования 2017» (в соответствии с планом работы Министерства образования и науки Украины, Института модернизации содержания образования Министерства образования и науки Украины на 2017 год). В ходе форума 20 педагогов из разных областей Украины обменивались инновационным опытом обучения с использованием цифровых инструментов и интернет-ресурсов.

Ко Дню безопасного Интернета одесские учителя приняли участие во встрече сообщества педагогов Украины «Учимся с Google». Спикерами форума выступили преподаватели Одесской школы №92 Татьяна Степаненко и Анна Асманская.

Также учитель биологии Анна Асманская представила Одессу на образовательном хакатоне «Цифровое преобразование образования».

Участники форума и образовательного хакатона «Цифровое преобразование образования 2017» обсуждали актуальные проблемы безопасности учеников в сети Интернет, перспективы внедрения информационных технологий в учебных учреждениях, знакомились и обменивались новыми идеями.

Перед участниками форума выступила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич. Обращаясь к педагогам, Лилия Гриневич подчеркнула ведущую роль учителя в образовании, призвала педагогическое сообщество принять активное участие в обсуждении изменений к учебным программам и концепции новой украинской школы.