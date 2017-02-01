Название Одесского аэропорта хотят украинизировать

Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 27 января 2010 года «Об упорядочивании транслитерации украинского алфавита латиницей» Одесская городская организация ВО «Свобода» требует, чтобы надпись на крыше терминала строящегося одесского аэропорта выглядела как «Odesa». Как видно из презентационного баннера объекта строительства, размещённого рядом со зданием нового терминала, на данный момент планируется размещение надписи «Odessa».

Об этом на своей странице в Facebook заявил Руководитель Одесской городской организации ВО «Свобода» Сергей Солтасюк.

Националисты направили соответствующие обращения на имя министра транспорта и инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, главы ГП «Украэрорух», городского головы Одессы, председателя Одесской облгосадминистрации и директора ООО «Международный аэропорт "Одесса"» с требованием «не допустить использования советской транслитерации украинских названий».

Хотим напомнить, что в декабре 2016 года в Венском аэропорту «Швехат» по просьбе посольства Украины в Австрии, конкретно посла Александра Щербы, из написания названия нашего города уже была убрана одна «s».

«Друзья, некоторое время назад мы обратились в Венский аэропорт "Швехат" с просьбой ввести украинскую транскрипцию украинских городов. Частично сработало. По Киеву – должно быть отдельное решение на международном авиационном уровне» – написал посол на своей странице в Facebook.