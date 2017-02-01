КП «Одесгорэлектротранс» ждет расширения

В случае выигрыша судебной тяжбы по возвращению части территории рынка «Успех» в коммунальную собственность участок будет возвращен КП «Одесгорэлектротранс». Об этом на встрече с журналистами рассказал директор предприятия Дмитрий Жеман.

По его словам, участок будет использован для расширения троллейбусного депо.

«В ближайшее время мы собираемся закупить 45 новых троллейбусов и поэтому свобюодное место нам понадобиться!»

- заявил Дмитрий Жеман.

Напомним, что закупка новых троллейбусов будет осуществлена за счет кредита, предоставленного Европейским банком Реконструкции и Развития.

За счет этого планируется кардинально обновить троллейбусный парк Одессы, значительная часть которого более, чем вдвое переработала отведенный ей ресурс.