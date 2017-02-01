Тимошенко и Гройсман обменялись «валентинками»

Лидер фракции «Батькивщина» в ВРУ Юлия Тимошенко заявила, что её фракция требует увольнения премьер-министра. «Для этого мы привели очень четкие аргументы: это тотальное падение экономики (...), кроме того мега-коррупция про которую говорит весь мир, коррупция за которую стыдно каждому украинцу», — перечислила Тимошенко. Выступление Тимошенко доступно на канале NewsOne в YouTube.

Ранее в тот же день Гройсман назвал главу фракции партии «Батькивщина» мамой украинской экономической слабости и коррупции. Он добавил, что Тимошенко стремится к власти любой ценой.

Так премьер-министр отреагировал на ультиматум Тимошенко премьер-министру и президенту страны Петру Порошенко. 13 февраля она пообещала, что подаст на них в суд, если до конца дня в Раде не будет восстановлена регистрация проекта закона об отставке главы правительства.