Подкуп за 10 млрд. Куда нардепы потратят деньги, полученные на нужды украинцев

Мажоритарщикам выделили средства на ремонт замка в Жолкве, достройку метро и ремонт дорог. Политологи считают такой процесс расплатой за голоса депутатов.

Обнародован документ, демонстрирующий, какие суммы от бюджетного пирога достались депутатам-мажоритарщикам. Процедура такова: после голосования за смету Рада принимает точечные правки, которые подают нардепы — таким образом они лоббируют интересы своих округов, пишут "Вести".

В 2017 году, оказалось, что добиться голосования за «свою» поправку способен только депутат, приближенный к власти. Оппозиция заявляет, что их округа остались на «сухом пайке». Эксперты уверены, что таким образом власть платит мажоритарщикам за нужные голосования. Следует отметить, что даже в такой положении народные депутаты от опппозиции делают для своих избирателей гораздо больше, тем, кто с трибун только кричит о патриотизме и любви к родному отечеству, а втихую пилит для себя бюжет.

Исключения из правил

Инфраструктурные проекты из разных областей сведены в общий Фонд регионального развития. Документ составляют на несколько лет вперед, объекты попадают туда после конкурса, а финансироваться он должен регулярно и из госбюджета.

«А когда финансирование того или иного объекта идет в обход Фонда, отдельной строкой в бюджете — это исключения из правил. На конкурсе идет соревнование проектов, лучшие побеждают худших. А исключения идут в обход конкурса и это заставляет задуматься, почему их поддержали, — говорит глава офиса финансового и экономического анализа в Верховной Раде Виктор Мазярчук. — Поправки вносили многие депутаты, но чаще других поддерживали Богдана Дубневича, Александра Горбунова (оба от БПП) и Павла Унгуряна («Народный фронт»)».

По подсчетам экспертов, между первым и вторым чтением в бюджете появились 202 отдельные программы, которые увеличили смету на 10 млрд грн. У отдельных депутатов сумма принятых правок доходила до 500 млн грн. А уже после окончательного голосования Рада приняла доппоправки в бюджет о финансировании объектов в округах (см. инфографику). Среди них — предложение о ремонте замка в Жолкве, ремонт участка дороги в Днепропетровской области.

"Собачья драчка"

У депутатов коалиции, судя по всему, почти нет сложностей с голосованием за «свою» поправку. Хотя один из представителей команды БПП Максим Курячий, который лоббировал выделение 108 млн грн на строительство метро в Днепре, говорит, что ему пришлось долго убеждать премьера. «Как только подали поправку к бюджету, сразу выступили коллеги из Харькова, Киева, зарегистрировали свои поправки о развитии метро в их городах. Но мы доказали, что в Днепре ситуация острее», — сообщил Курячий. Но местные жители не верят, что строительство новых станций метро увенчается успехом.

«Перед каждыми выборами нам обещают открыть новую станцию, но потом дело утихает. На этой ветке вырыли туннели, но текущих денег хватает только на откачку воды, — рассказывает житель Днепра Александр. — Денег не хватает даже на зарплаты, большинство строителей уволились. Очередной транш — это крохи».

Для тех, кто в коалицию не входит, денег на округа нет. «Я в оппозиции, и у меня нет возможности добиться денег на округ, — говорит мажоритарщик из Херсона Юрий Одарченко. — Мы голосовали против бюджета, внесли постановление об отставке премьера. Поэтому к нам применяют принцип: друзьям — все, врагам — закон. Системного подхода к потребностям округов, который бы основывался на количестве населения и наличию сельсоветов — всего этого нет. Деньги распределяют субъективно». Еще один нардеп из ОБ анонимно признал: «На коалицию дают определенную сумму (те же 10 млрд грн)». «А дальше — у кого дар убеждения сильнее: начинается «собачья драчка», — сказал нардеп.

Политологи подтверждают: дотациями на округа банально расплачиваются, когда коалиции требуются голоса. «Это способ обеспечить голосование. Если депутат светится на округе, ассоциируется с проводкой газа, ремонтом дорог и мостов, у него есть постоянная поддержка жителей. Есть депутаты, которые выигрывают выборы на одном и том же округе десятилетиями — убеждают людей, что только они могут добиться субвенций», — рассказал политолог Михаил Павлив. А политолог Вадим Карасев назвал еще один аспект — выделение денег на заводы, которые находятся в округе.

«Это главное свойство мажоритарной системы. И одновременно это — политическая коррупция на самом высоком уровне»,

— резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось о том, что нардепы перестали ходить на работу в Раду, при этом, по словам некоторых депутатов, в коалиции осталось 210 человек при необходимых 226.