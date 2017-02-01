 
Информация к новости
  • Просмотров: 99
  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Активисты Молодежного отдела Одесской епархии оказали помощь приюту для животных (фото)

Категория: Новости / История и культура

Активисты Молодежного отдела Одесской епархии оказали помощь приюту для животных (фото)

Около 10 человек — членов одесских православных объединений и учащихся Одесской духовной семинарии — отправились в приют для животных «Ковчег», чтобы оказать помощь его многочисленным обитателям.
Отметим, что в ходе планирования благотворительной акции у молодежи возник закономерный вопрос: не является ли помощь животным напрасным расточительством средств и сил, ведь сегодня в нашем городе в элементарных вещах и первостепенных продуктах питания нуждается так много людей, среди которых дети и старики.
Надо любить животных, потому что, проявляя любовь к животным, мы тренируем наши человеческие эмоции, становимся более человечными. В истории христианства есть много примеров, когда ныне прославленные святые благоволили к животным. Например, один из особо чтимых русских святых Серафим Саровский обычно изображается с медведем, которому он подает кусок хлеба. А Преподобная Мария Египетская — со львом, который, согласно преданию, вырыл для усопшей подвижницы могилу, чтобы она была достойно погребена.
Но не только святые подают человеку пример трепетного и добросердечного отношения к братьям нашим меньшим. Сами животные своими порой героическими поступками и верностью заслуживают нашего особого внимания и покровительства. В частности, в воспоминаниях митрополита Нестора (Анисимова) «Моя Камчатка» описывается множество случаев, когда собаки спасали людей, вытаскивая их из воды, отогревая и выводя из тундры. Многие из нас знают мультфильм Болто о собаке, которая сквозь вьюгу тянула упряжку с ценнейшим грузом — лекарствами от дифтерии. Описанная в картине история реальная, ибо она произошла в 1925 году в США. Но и в нашей повседневной жизни животные во многом нам содействуют: становятся настоящими членами семьи, защитниками и компаньонами. Дети благодаря им учатся ответственности. Для стариков домашние питомцы — опора и поддержка в минуты одиночества.
«Помни, что и животные призваны к жизни благостью Господа для того, чтобы они вкусили, сколько могут, в короткий срок жизни радостей бытия», - писал Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Мы должны быть благодарны Богу за то, что он всякую тварь дает на службу человеку. А лучший способ проявить свою благодарность — забота о тех животных, которые в данный момент в этом нуждаются.
Отметим также, что сегодняшняя помощь «Ковчегу» - это еще и помощь человеку, который этот приют содержит, давая в наше сложное время убежище, пропитание и защиту бездомным животным.
В заключении можно добавить, что Молодежный отдел Одесской епархии в своей деятельности старается затронуть все значимые для православного христианина направления. В большом сообществе каждый может найти делание, которое ему по душе. Кто-то придет поиграть с детьми в интернате — такие походы организовываются регулярно. Кто-то окажет помощь в кормлении бездомных — это тоже еженедельное дело, которое совершается на протяжении многих лет. Кто-то примет участие в концерте или труднической поездке.

Галерея

prev

Активисты Молодежного отдела Одесской епархии оказали помощь приюту для животных (фото)
Активисты Молодежного отдела Одесской епархии оказали помощь приюту для животных (фото)
Активисты Молодежного отдела Одесской епархии оказали помощь приюту для животных (фото)
Активисты Молодежного отдела Одесской епархии оказали помощь приюту для животных (фото)
Активисты Молодежного отдела Одесской епархии оказали помощь приюту для животных (фото)
Активисты Молодежного отдела Одесской епархии оказали помощь приюту для животных (фото)
Активисты Молодежного отдела Одесской епархии оказали помощь приюту для животных (фото)
next
и ещё фотографии ›

Источник: Православная Одесса



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 