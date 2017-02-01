Активисты Молодежного отдела Одесской епархии оказали помощь приюту для животных (фото)

Около 10 человек — членов одесских православных объединений и учащихся Одесской духовной семинарии — отправились в приют для животных «Ковчег», чтобы оказать помощь его многочисленным обитателям.

Отметим, что в ходе планирования благотворительной акции у молодежи возник закономерный вопрос: не является ли помощь животным напрасным расточительством средств и сил, ведь сегодня в нашем городе в элементарных вещах и первостепенных продуктах питания нуждается так много людей, среди которых дети и старики.

Надо любить животных, потому что, проявляя любовь к животным, мы тренируем наши человеческие эмоции, становимся более человечными. В истории христианства есть много примеров, когда ныне прославленные святые благоволили к животным. Например, один из особо чтимых русских святых Серафим Саровский обычно изображается с медведем, которому он подает кусок хлеба. А Преподобная Мария Египетская — со львом, который, согласно преданию, вырыл для усопшей подвижницы могилу, чтобы она была достойно погребена.

Но не только святые подают человеку пример трепетного и добросердечного отношения к братьям нашим меньшим. Сами животные своими порой героическими поступками и верностью заслуживают нашего особого внимания и покровительства. В частности, в воспоминаниях митрополита Нестора (Анисимова) «Моя Камчатка» описывается множество случаев, когда собаки спасали людей, вытаскивая их из воды, отогревая и выводя из тундры. Многие из нас знают мультфильм Болто о собаке, которая сквозь вьюгу тянула упряжку с ценнейшим грузом — лекарствами от дифтерии. Описанная в картине история реальная, ибо она произошла в 1925 году в США. Но и в нашей повседневной жизни животные во многом нам содействуют: становятся настоящими членами семьи, защитниками и компаньонами. Дети благодаря им учатся ответственности. Для стариков домашние питомцы — опора и поддержка в минуты одиночества.

«Помни, что и животные призваны к жизни благостью Господа для того, чтобы они вкусили, сколько могут, в короткий срок жизни радостей бытия», - писал Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Мы должны быть благодарны Богу за то, что он всякую тварь дает на службу человеку. А лучший способ проявить свою благодарность — забота о тех животных, которые в данный момент в этом нуждаются.

Отметим также, что сегодняшняя помощь «Ковчегу» - это еще и помощь человеку, который этот приют содержит, давая в наше сложное время убежище, пропитание и защиту бездомным животным.

В заключении можно добавить, что Молодежный отдел Одесской епархии в своей деятельности старается затронуть все значимые для православного христианина направления. В большом сообществе каждый может найти делание, которое ему по душе. Кто-то придет поиграть с детьми в интернате — такие походы организовываются регулярно. Кто-то окажет помощь в кормлении бездомных — это тоже еженедельное дело, которое совершается на протяжении многих лет. Кто-то примет участие в концерте или труднической поездке.



