В Свято-Успенском Одесском мужском монастыре состоялась встреча иконы Божией Матери "Отрада и Утешение" (фото)

В Свято-Успенском Одесском мужском монастыре состоялась встреча иконы Божией Матери "Отрада и Утешение", которая была написана на Афоне греческими монахами и освящена на оригинале чудотворного образа в монастыре Ватопед для Свято-Успенской обители.
Эта прекрасная икона будет пребывать в нашей обители, где уже есть несколько образов Пречистой, написанных на Афоне. И вот отныне «Отрада и Утешение» станет еще одним духовным источником для всех, кто любит Царицу Небесную, кто притекает к Ней в скорбях и недугах со своими молитвами. И Она дарует просящим Отраду и Утешение, так как Ее материнская любовь изливается преизобильно на каждого вопиющего к Ней день и ночь.
По нашему благословению на святой горе Афон пишется еще один образ Пречистой для Спасо-Покровского скита нашей обители, который находится в с.Мариновка. И мы планируем, что эту икону привезут к нам в светлые пасхальные дни.
Сегодня мы с умилением читали акафист Божией Матери, радуясь, воспевали все Ее великие и богатые милости по отношению к роду человеческому. Мы молились о мире в Украине, о богохранимой стране нашей, о многострадальном народе ее. Верим, что эта радость наших сердец будет принесена каждым в свои дома и келии, чтобы всегда с нами пребывали Отрада и Утешение».