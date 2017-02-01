В Свято-Успенском Одесском мужском монастыре состоялась встреча иконы Божией Матери "Отрада и Утешение" (фото)

В Свято-Успенском Одесском мужском монастыре состоялась встреча иконы Божией Матери "Отрада и Утешение", которая была написана на Афоне греческими монахами и освящена на оригинале чудотворного образа в монастыре Ватопед для Свято-Успенской обители.

Встречу иконы перед святыней возглавил Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, после чего совершил акафистное пение перед образом Божией Матери "Отрада и Утешение" в сослужении Преосвященнейшего Аркадия, епископа Овидиопольского, Преосвященнейшего Диодора, епископа Южненского, Преосвященнейшего Виктора, епископа Арцизского, ректора Одесской духовной семинарии архимандрита Серафима, братии обители в священном сане и многочисленного городского духовенства.

В своем архипастырском слове после завершения богослужения митрополит Агафангел поздравил всех с этим замечательным событием, подчеркнув, что «сегодня мы стали свидетелями того, как в нашу обитель прибыла со святой горы Афон икона Божией Матери «Отрада и Утешение», которая была написана по нашему благословению с любовью и благоговением святогорскими монахами Ватопедской обители, где находится оригинал чудотворного образа.

Эта прекрасная икона будет пребывать в нашей обители, где уже есть несколько образов Пречистой, написанных на Афоне. И вот отныне «Отрада и Утешение» станет еще одним духовным источником для всех, кто любит Царицу Небесную, кто притекает к Ней в скорбях и недугах со своими молитвами. И Она дарует просящим Отраду и Утешение, так как Ее материнская любовь изливается преизобильно на каждого вопиющего к Ней день и ночь.

По нашему благословению на святой горе Афон пишется еще один образ Пречистой для Спасо-Покровского скита нашей обители, который находится в с.Мариновка. И мы планируем, что эту икону привезут к нам в светлые пасхальные дни.

Сегодня мы с умилением читали акафист Божией Матери, радуясь, воспевали все Ее великие и богатые милости по отношению к роду человеческому. Мы молились о мире в Украине, о богохранимой стране нашей, о многострадальном народе ее. Верим, что эта радость наших сердец будет принесена каждым в свои дома и келии, чтобы всегда с нами пребывали Отрада и Утешение».