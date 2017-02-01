Ежегодно в Одессе за парты садятся на 3 тысячи детей больше, чем в прошлом

Такие данные привела на совещании в горсовете директор департамента горсовета Елена Буйневич.

Это, безусловно, положительный фактор. Однако это количество соответствует, как минимум одной большой новой школе.

Поэтому городским властям нужно заблаговременно принять это во внимание.

В противном случае, даже такая тенденция сохраниться, то нехватка школ может уже в недалеком будущем выйти на повестку дня.

При этом на сегодняшний день в Одессе строиться только одна новая современная школа на улице Маршала Говорова.

Напомним, что в советское время такая проблема решалась, в основном, за счет двухсменной формы обучения, которая применялась практически повсеместно.

Однако затем было признано, что это создает серьезные неудобства как для учеников и их родителей, так и для преподавателей и от нее постарались отказаться. Однако, по информации нашего корреспондента, полностью изжить это явление советского прошлого все же не удалось.

Кстати, этому не в малой степени способствует активная застройка прилегающих к городу территорий соседних районов. Жители которых из-за отсутствия какой-либо инфраструктуры вынуждены пользоваться инфраструктурой Одессы. В том числе , школами и медицинскими учреждениями.