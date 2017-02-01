В Одессе активно готовятся к внедрению электронного билета в общественном транспорте

Об этом рассказал директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Александр Илько. По его словам, в городе создано специальная рабочая группа во главе с вице-мэром Павлом Вугельманом.

В настоящее время идет разработка системы и подготовка тендера по определению оператора, а так же разработка оборудования в том числе и антивандального.

При этом, в отличие от многих других городов Украины, Одесса не берет для внедрения электронного билета кредитных средств в Европейском банке реконструкции и развития, а планирует решить вопрос за собственные средства.

Напомним, что ввести электронный билет планируется не только в трамваях и троллейбусах, но и в автомобильном пассажирском транспорте.