В Черноморске состоялся чемпионат Украины по универсальному бою

Чемпионат Украины по универсальному бою прошёл 11-12 февраля в Черноморске. Организаторами турнира - отдел по делам семьи, молодёжи и спорта Черноморского горсовета и Украинская спортивная федерация «Универсальный бой».

Участниками чемпионата стали 85 спортсменов из 6 регионов Украины возрастом от 10 до 13 лет. Согласно правилам, соревнования проходили в два этапа. На первом этапе спортсмены должны были пройти полосу препятствий, а на втором - сразиться друг с другом на татами.

«Правила соревнований немного отличаются от взрослых. - рассказывает главный судья соревнований, судья Международной категории Микула Анатолий Александрович. - У нас упрощённая полоса препятствий, а так же упрощены правила самих боёв. Время и количество раундов зависит, непосредственно, от возраста и весовой категории участников».

По результатам чемпионата победу в общекомандном зачёте одержала команда Одесской области. На втором месте оказалась команда Хмельницкой области, а на третьем - Харьковской области.

Напомним, Чемпионат Украины по универсальному бою среди мальчиков и девочек (10-11 лет), юношей и девушек младшего возраста (12-13 лет) организовывается в Черноморске с 2010 года.