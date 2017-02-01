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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Запасов угля на украинских электростанциях осталось на 40 дней

Категория: Новости / Экономика и финансы


Запасов угля на украинских электростанциях осталось на 40 дней

Такие данные привел на заедании Кабмина министр энергетики Украины Игорь Насалик.

Однако, в случае, если блокада поставок угля из неподконтрольных территорий Донбасса не прекратится, то перебои на тепловых электростанциях могут начаться уже через две недели.

Однако веерные отключения подачи электроэнергии, о вероятности которых говорил министр, еще не самое худшее, что может ожидать население страны.

По информации премьер-министра Владимира Гройсмана, 

«…в целом ряде крупных городов Украины антрацитный уголь используется не только для выработки электроэнергии, но и для обеспечения жителей теплом!»

Причем, как выяснилось, помимо таких городов, как Чернигов и Черкассы, в их числе крупнейшие мегаполисы страны - Харьков и Киев!

Поэтому там не только энергоснабжение, но и проведение отопительного сезона окажется под большим вопросом.



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