Запасов угля на украинских электростанциях осталось на 40 дней

Автор: Александр МИХАЙЛОВ, "Слово"
Такие данные привел на заедании Кабмина министр энергетики Украины Игорь Насалик.
Однако, в случае, если блокада поставок угля из неподконтрольных территорий Донбасса не прекратится, то перебои на тепловых электростанциях могут начаться уже через две недели.
Однако веерные отключения подачи электроэнергии, о вероятности которых говорил министр, еще не самое худшее, что может ожидать население страны.
По информации премьер-министра Владимира Гройсмана,
«…в целом ряде крупных городов Украины антрацитный уголь используется не только для выработки электроэнергии, но и для обеспечения жителей теплом!»
Причем, как выяснилось, помимо таких городов, как Чернигов и Черкассы, в их числе крупнейшие мегаполисы страны - Харьков и Киев!
Поэтому там не только энергоснабжение, но и проведение отопительного сезона окажется под большим вопросом.