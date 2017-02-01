Что знает премьер-министр об увеличении стоимости электроэнергии

В марте 2016 года Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. По этой цене ТЭС продают электроэнергию в рынок, в том числе украинскому потребителю. Составляющей этой цены является цена на уголь.

Согласно новой методики стоимость угля считается по формуле «стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину», сокращённо «Роттердам +». Из-за применения новой формулы тепловые генерации стали продавать электроэнергию дороже, то есть увеличились тарифы по оплате электроэнергии.

Председатель Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк, отвечая на вопрос экспертов, почему уголь на самом деле закупают в ОРДЛО, то есть на неподконтрольной Украине территории, а платим мы за него, как за роттердамский, подтвердил: «Так называемая формула "Роттердам+" работает в Украине».

По мнению же премьер-министра Владимира Гройсмана, сегодня украинские производители не могут покупать уголь в Роттердаме, поскольку он гораздо дороже украинского угля: «Я слышал, что в тарифе заложен "Роттердам+". Но это не так. На Роттердаме уголь стоит около 3 тысяч гривен, а в тарифе он заложен на уровне 1730 гривен", - заявил Гройсман днём ранее.

Неужели премьер-министр так же осведомлён и в других отраслях украинского хозяйства?