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  • Дата: Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30

Юные одесситы поведают, что им рассказал Исаак Эммануилович (фото)

Категория: Новости / История и культура

Юные одесситы поведают, что им рассказал Исаак Эммануилович (фото)

В выставочном зале Одесского историко-краеведческого музея (Ланжероновская, 24а) 22 февраля в 15.00 состоится открытие выставки детского рисунка «Мне это рассказал Исаак Эммануилович…».
Авторы представленных работ - ученики арт-студии Клавдии Боголюбовой. Студийцы проиллюстрировали «Одесские рассказы» Исаака Бабеля, которые педагог читала им вслух во время занятий. Первых зрителей дети встретят в собственноручно изготовленных масках героев бабелевских рассказов (Бени Крика, Двойры, Цили и других) из папье-маше.
За 16 лет своего существования студия нередко участвовала и побеждала в городских, областных, всеукраинских и международных конкурсах детского рисунка (Польша, Россия, Македония, Чехия, Греция, Португалия, Япония, Финляндия, Швеция, Гонконг). Воспитанники Боголюбовой становились стипендиатами губернатора Одесской области. В Киеве на конкурсе «Новые имена Украины» на протяжении 8-ми лет ученики становились лауреатами и получали стипендии. На международном фестивале детского рисунка в Вашингтоне трижды ученики Боголюбовой были единственными представителями Украины и награждены Конгрессом США. А что касается литературы, то уже были экспозиции, посвященные творчеству Гоголя, любимым детским сказкам, и всякий раз зрители поражались нестандартному подходу юных художников к известным текстам.
Выставка будет работать до 22 марта.

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Юные одесситы поведают, что им рассказал Исаак Эммануилович (фото)
Юные одесситы поведают, что им рассказал Исаак Эммануилович (фото)
Юные одесситы поведают, что им рассказал Исаак Эммануилович (фото)
Юные одесситы поведают, что им рассказал Исаак Эммануилович (фото)
Юные одесситы поведают, что им рассказал Исаак Эммануилович (фото)
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