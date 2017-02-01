В одесских школах в срочном порядке проводятся лекции о безопасном Интернете

В феврале 2017 года ко Всемирному дню безопасного Интернета с целью повышения уровня знаний об использовании современных интернет-ресурсов в учреждениях образования Одессы проходит цикл информационно-просветительских мероприятий для школьников и их родителей.

Так, преподаватели Одесской национальной академии связи им. А.С. Попова провели для учеников 5-11-х классов одесских школ №№1, 5, 86, 122, гимназии №4 информационные беседы: «Безопасность в Интернете», «Как правильно и безопасно пользоваться Интернетом», «Интернет и подростки» и заседание круглого стола «Обучение онлайн-безопасности». В ходе встреч учащимся демонстрировали мультипликационные и учебные фильмы о безопасном использовании интернет-ресурсов.

Также в учебных учреждениях Одессы для школьников провели интересные интерактивные уроки «Влияние Интернета и социальных сетей на формирование личности», игры «Путешествие на Астериск», «Путешествие в безопасную страну Интернет» и конкурсы: «Я – за безопасный Интернет», «10 золотых правил безопасности в Интернете», «Путешествие в безопасную страну Он-ляндию». Школьники работали над проектами: «Про Интернет», «Я умею пользоваться Интернетом», «Опасность виртуальной действительности», создавали инфографику на тему безопасности в Интернете.

А для педагогов провели тренинги «Безопасность в Интернете» и лекции «Безопасный Интернет: ключевые аспекты и современные тенденции».

Во многих школах города родителей учащихся также приглашали на лекции и тематические беседы: «Разумное и безопасное использование интернет-ресурсов», «Про пользу и риск социальных сетей», «Родительский контроль на гаджетах подростков», на которых был организован просмотр социальных видеороликов «Безопасный Интернет в семье».

Родители получили практические советы по обеспечению безопасности детей в Интернете: ограничение времени, проводимого детьми за компьютером, осуществление родительского контроля за поведением ребенка в Интернете с помощью различного программного обеспечения и многие другие. Внимание родителей также было акцентировано на необходимости создания персональной рабочей среды ребенка, в которой выбор ограничивается только указанными сайтами. Кроме того, родителям рассказали о важности ознакомления с политикой защиты конфиденциальной информации.

Всемирный день безопасного Интернета инициирован в 2004 году Европейской сетью центров безопасного Интернета, действующей в рамках программы Еврокомиссии «Безопасный Интернет». В настоящее время праздник отмечается более чем в 110 странах мира.

Для занятий с учащимися используются учебные дистанционные курсы:

* «Мультимедийный учебный дистанционный курс безопасного пользования ресурсами сети Интернет», разработанный ОНАС им. А.С. Попова. Курс доступен в сети Интернет по адресу: https://onlinesafety.info.

* «Автоматическая рекомендованная система, предназначенная для выбора средств технической фильтрации контента в сети Интернет», разработанная ОНАС им. А.С. Попова. Система доступна онлайн по адресу: https://contentfiltering.info