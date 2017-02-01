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  • Дата: Сегодня, 17:53
Сегодня, 17:53

Одесские школы получат подарки к празднику весны

Категория: Новости / Наука и образование


Одесские школы получат подарки к празднику весны

В ближайшее время сразу пятнадцать одесских школ получат ценные подарки из Китая. Как рассказала в ходе встречи с городским головой Геннадием Трухановым Генконсул Китая в Одессе Чжао Сянджун.

По ее словам, в честь китайского праздника весны школам будет передано мультимедийное оборудование.

Отметим, что ранее подарки от диппредставительства Китая уже получили тридцать семь одессих школ, куда было передано компьютерная техника.

Отметим, что по информации пресс-службы мэрии, это первая официальная встреча приступившего к своим обязанностям Генконсула с руководством города.



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