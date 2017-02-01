«Лучшей земли для вас нет, но вы там держитесь!»

По информации издания «Цензор.net», 15 февраля украинские власти предоставили военнослужащим АТО земельные участки, которые находятся на территории, где расположены свалка и канализационный слив. Решение о предоставлении участникам АТО этих наделов приняли власти села Хотова Киевской области. По словам сельского головы Николая Безпечного, лучшей земли для военных у них нет.

Группа ветеранов обратилась к депутату Киево-Святошинского райсовета Анатолию Скрицкому ("Батькивщина"), бойцу 1-й танковой бригады, с просьбой посодействовать в выделении качественной земли. Как уверяет Скрицкий, он сделал запрос на имя генпрокурора и прокурора области, но ответа пока не получил. Ветеран подтвердил, что выделенная земля расположена возле пункта выкачки фекалий и свалки. В доказательство предоставил фото участков.