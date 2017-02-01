Кабмин ввел чрезвычайные меры в энергосистеме

Кабинет министров Украины ввел чрезвычайные меры в энергетической системе страны из-за проблем в поставками угля из Донбасса. Решение было принято в ходе внеочередного заседания правительства, передает телеканал «112 Украина» в среду, 15 февраля.

Премьер-министр Владимир Гройсман пояснил, что будет означать введение чрезвычайных мер в энергетической системе Украины. «Мы вводим эти меры и все делаем для того, чтобы не допустить или минимизировать любые отключения. Хотел бы, чтобы это поняли все граждане. То есть, мы будем управлять системой таким образом, чтобы минимизировать любые негативные последствия для украинских граждан. Хочу подчеркнуть, что отключения будут происходить только в крайних случаях, и мы заранее будем об этом информировать. Сейчас так вопрос не стоит. Сейчас мы на максимум догрузим все, что можно подгрузить, что не есть здорово, потому что на максимуме долго работать невозможно. Но мы будем принимать все необходимые меры. Я с коллегами буду заниматься этим вопросом 24 часа в сутки. Сделаю все зависящее, чтобы минимизировать любой дискомфорт в любом уголке Украины. И надеюсь, что здравого смысла хватит у тех, кто причастен к блокированию, чтобы восстановить нормальное энергоснабжение нашей страны», — подчеркнул Гройсман.