День святого Валентина: праздник или миф?

14 февраля в нашей стране, да и не только у нас, широко отмечается День святого Валентина или День влюбленных. Уже задолго до этой даты витрины магазинов и телеэфир пестрят красочной рекламой и предлагают большой выбор самых разных подарков и сувениров по акциям и скидочным ценам, а городские улицы украшены множеством ярких афиш, предлагающих молодым людям весело отметить День влюбленных. Специально к этой дате стараются поярче украсить свои интерьеры кафе и рестораны с неизменным атрибутом этого праздника сердечками - «валентинками». Причем, чем ближе к дате 14 февраля, тем этого сплошного потока рекламы и специфической атрибутики становится все больше.

Сознание покупателя подвергается яростной рекламной атаке и поневоле человек, не ориентирующийся в наших национальных традициях, может поддаться ее влиянию. Тем более что люди, уставшие от жизненных проблем, так любят праздники, и отмечают их, часто даже не задумываясь о смысле этих праздников и их содержании. К примеру, тот же Хэллоуин, антихристианский по своей сути, который открыто противоречит учению Православной Церкви.

Лет 25 назад такие праздники, как так называемый «День влюбленных» и «Хэллоуин», в нашей стране христиане не отмечали и считали для себя это не допустимым.

Если верующий человек обратится к истории христианства и житиям святых, он не найдет в них ни одного упоминания о том «святом Валентине», которого столь активно рекламируют сегодня средства массовой информации. Ни Православная, ни Католическая Церковь этого праздника не знают.

Христианская церковь почитает трех святых, которые носят имя Валентин. Но к рекламируемому «святому Валентину» они не имеют отношения. Это - мученик Валентин Доростольский, (память 7 мая по новому стилю (н.ст.); священномученик Валентин Интерамский, (память 12 августа по н.ст.); священномученик Валентин Римлянин, (память 19 июля по н. ст.).

В Православной церкви в канун праздника Сретения Господня, по православному церковному календарю в этот день, 14 февраля, церковь чтит память святого мученика Трифона.

Этот святой, живший в III веке, прославился тем, что еще с юных лет силою Господа Иисуса Христа изгонял бесов. Он избавил жителей своего родного селения от голода, изгнав своей молитвой вредоносных насекомых с полей уничтожающих хлебные посевы. Но особенно прославился чудотворец изгнанием беса из дочери римского императора Гордиана.

Святой мученик Трифон, пострадавший за веру Христову, испокон веков почитается Православной Церковью.

Что же касается «святого Валентина», день которого сегодня предлагают нам праздновать вместо памяти о православном мученике, то такого «святого» Церковь не знает.

Любой человек, знакомый с христианскими традициями, поймет всю абсурдность этого праздника, лишь ознакомившись с легендой о «святом» Валентине. Ведь он просто не может называться святым, согласно той истории, которую нам предлагают.

В православном учении святость имеет особый нравственный статус. Феномен святости состоит в причастности человека к Богу, в преображении верующего человека под воздействием Божией благодати.

Каждый человек призван к святости, и Священное Писание словами апостол Павла учит: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа» (Евр. 12, 14). Это именно то, к чему следовало бы стремиться каждому христианину.

А что же представляет собой так называемый «святой» Валентин? По легенде, которую активно распространяют сегодня в молодежной среде, с ним связывают историю совсем не достойную верующего человека.

Итак, в III веке император Клавдий II, начиная войну с готами, объявил набор молодых людей в армию. Но женатые не желали расставаться со своими женами, а влюбленные не хотели бросать своих возлюбленных. Это привело императора в гнев, и он запретил воинам вступать в брак, считая, что не женатый воин будет более мужественен в бою, чем женатый. Некий священник Валентин, сочувствуя молодым, тайно освящал браки любящих пар и этим навлек на себя ярость императора. Он был взят под стражу, заключен в темницу и приговорен к смертной казни.

Находясь в тюрьме, он якобы исцелил дочь надзирателя от слепоты. Но - влюбился в нее, посылая ей любовные послания – «валентинки». А 14 февраля якобы был казнен.

Эта романтическая история на первый взгляд может показаться правдоподобной простому обывателю. Но всякий мало-мальски знакомый с христианскими правилами благочестия и каноническим правом человек увидит в ней больше вымысла, чем правды.

Ведь человек, посвятивший себя служению Богу и ставший священником, не может жениться, если до принятия священства он не вступил в брак. А если предположить, что Валентин все же был женатым, но посылал любовные послания некой девушке, тогда получается, он был неверным своей супруге? Тогда как же это могло привести его к святости и всеобщему почитанию?

Противоречия этой истории разрушают саму ее суть, показывают всю ее неправдивость и несостоятельность. И все-таки молодежь закрывает глаза на лживую основу праздника, продолжая его отмечать. Праздник становится популярным, коммерчески выгодным, вокруг него разворачивается целая коммерческая индустрия.

Вызывает также беспокойство и то, что этот странный псевдохристианский праздник часто пропагандирует безответственную, так называемую свободную любовь. И что значит - День влюбленных? Ведь влюбленность – чувство иногда, мимолетное и не постоянное.

В Библии о «влюбленности» упоминается всего один раз, в книге Пророка Иезекииля, в 23 главе, 16 стих. Здесь говорится о двух сестрах Оголе и Оголиве, под которыми подразумевались Самария и Иерусалим. Женщины впали в грех блуда с язычниками и Оголива – «влюбилась в них по одному взгляду очей своих..» (Иез.23; 16-17).

А ведь Господь призывает нас именно к любви, а не влюблённости. Сам Бог есть Любовь и Он говорит в Евангелии от Иоанна, «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга» (Ин.13;34). Известный святитель и проповедник митрополит Антоний Сурожский пишет: «Любовь – удивительное чувство, оно не только чувство, оно состояние всего существа; любовь начинается в тот момент, когда я вижу перед собой человека и прозреваю его глубины, вижу его сущность».

«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.

Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся,

и языки умолкнут, и знание упразднится», - эти прекрасные, возвышенные слова о сути христианской любви принадлежат апостолу Павлу и содержатся в 13 главе Первого послания апостола Павла к христианам Коринфа.

Но православным христианам, живущим в мире насаждаемых извне субкультур, из любви к ближнему иногда все же приходится принимать поздравления с далеким от христианского учения праздником влюбленных. Как же относиться к таким поздравлениям? Не стоит забывать, что «день влюбленных» – всего лишь красивая коммерческая сказка. Нужно помнить об истинных святых мучениках, которые носят имя Валентин. Помнить о любви к своим ближним. Причем, помнить всегда, как учит нас Христианское учение, а не только в канун коммерческого праздника.

Кстати, в Православной Церкви есть и свой прекрасный праздник - день памяти святых Петра и Февронии Муромских, хранителей любви и семейного очага, который почитается 8 июля. Пройдя при жизни трудный путь, святые Петр и Феврония смогли сохранить любовь и верность друг другу, стали примером нравственности для верующих христиан.

Пусть святость их жизни вдохновляют нас в исполнении заповедей Божиих в любви к Богу и ближнему.