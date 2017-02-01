В нынешних условиях блокирование поставок угля в Украину является преступлением

Так охарактеризовал действия т.н. «добробатовцев» и ряда нардепов на внеочередном заседании Кабмина премьер Владимир Гройсман. По его словам, данные вопрос будет вынесен на экстренное заседание СНБО.

При этом, как рассказал министр энергетики Игорь Насалик, чрезвычайное положение в энергетике, введенное накануне Правительством, означает, в первую очередь, перевод работы отрасли в «ручное управление».

По его словам, это позволит максимально использовать мощности тепловых станций, работающих на газе и по возможности увеличить процент выработки электроэнергии на украинских АЭС.

Впрочем, по его словам, определенные успехи в решении этой задачи уже достигнуты. Так, если в середине прошлого года он оставлял 47% от общего количества выработанной электроэнергии, то сейчас составляет уже около 60%.

Однако это не снимает необходимости регулярных поставок антрацитового угля, который, к сожалению, добывается только в неподконтрольных районах Донбасса.

Дело в том, что по данным чиновника, именно на нем работают, по меньшей мере, 30% украинских тепловых электростанций.

И потому даже временные перебои в их работе могут вызвать серьезные проблемы.

Как выяснилось, это в первую очередь касается столицы Украины Киева, а так же Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской. Полтавской Харьковской и Днепропетровской областей.

К счастью, благодаря близкому соседству с АЭС, Одесская область в этом списке отсутствует.