Сотрудников одесской прокуратуры проверят на наркозависимость

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обратился ко всем руководителям областных прокуратур с требованием срочно провести проверку всех прокурорских работников на наркозависимость
По информации ИА «Укринформ», эту задачу он поставил на совещании в Генпрокуратуре
При этом он посетовал на то, что
Тем не менее, он дал поручение
По информации издания, поводом стало происшествие в Запорожской области. Где один из работников употреблял наркотики прямо на уголовных делах и подбивал к этому других.
Отметим, однако, что, по мнению экспертов, для того, чтобы требуемые Юрием Луценко меры были эффективны, необходимо, чтобы такие проверки проводились неоднократно и без всякого предупреждения.
Ведь многие популярные наркотические и психотропные средства достаточно быстро выводятся из организма. Так скажем, у кокаина этот процесс занимает всего четыре дня, а у экстези – не более трех!