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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Сотрудников одесской прокуратуры проверят на наркозависимость

Категория: Новости / Происшествия


Сотрудников одесской прокуратуры проверят на наркозависимость

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обратился ко всем руководителям областных прокуратур с требованием срочно провести проверку всех прокурорских работников на наркозависимость.

По информации ИА «Укринформ», эту задачу он поставил на совещании в Генпрокуратуре.

При этом он посетовал на то, что 

«это не предусмотрено бюджетом!»

Тем не менее, он дал поручение 

«…в добровольно – принудительном порядке провести проверку работников прокуратур на наркозависимость

По информации издания, поводом стало происшествие в Запорожской области. Где один из работников употреблял наркотики прямо на уголовных делах и подбивал к этому других.

Отметим, однако, что, по мнению экспертов, для того, чтобы требуемые Юрием Луценко меры были эффективны, необходимо, чтобы такие проверки проводились неоднократно и без всякого предупреждения.

Ведь многие популярные наркотические и психотропные средства достаточно быстро выводятся из организма. Так скажем, у кокаина этот процесс занимает всего четыре дня, а у экстези – не более трех!



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