Луценко: По уровню раскрываемости преступлений Одесская область заняла второе место…с конца!

Автор: Александр МИХАЙЛОВ, "Слово"
Такие итоги эффективности работы правоохранительн
По его данным, в среднем по стране по уровень раскрываемости преступлений составляет около 30%.
Однако в ряде регионов он еще ниже. Наихудшая ситуация по этому показателю сложилась в Киеве. Там раскрывается всего 18% совершаемых преступлений. В Одесской области этот показатель составляет 20%, в Харьковской области - 22%, а в Запорожской -23%, заявил Луценко.
Отметим, что по имеющейся информации, больше всего преступлений раскрываетяс в западных и центральных регионах страны.