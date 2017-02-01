Луценко: По уровню раскрываемости преступлений Одесская область заняла второе место…с конца!

Такие итоги эффективности работы правоохранительн ый органов по информации канала «112 Украина» подвел на совещании Генеральный прокурор Юрий Луценко.

По его данным, в среднем по стране по уровень раскрываемости преступлений составляет около 30%.

Однако в ряде регионов он еще ниже. Наихудшая ситуация по этому показателю сложилась в Киеве. Там раскрывается всего 18% совершаемых преступлений. В Одесской области этот показатель составляет 20%, в Харьковской области - 22%, а в Запорожской -23%, заявил Луценко.

Отметим, что по имеющейся информации, больше всего преступлений раскрываетяс в западных и центральных регионах страны.