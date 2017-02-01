 
Информация к новости
  • Просмотров: 185
  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Луценко: По уровню раскрываемости преступлений Одесская область заняла второе место…с конца!

Категория: Новости / Происшествия


Луценко: По уровню раскрываемости преступлений Одесская область заняла второе место…с конца!

Такие итоги эффективности работы правоохранительный органов по информации канала «112 Украина» подвел на совещании Генеральный прокурор Юрий Луценко.

По его данным, в среднем по стране по уровень раскрываемости преступлений составляет около 30%.

Однако в ряде регионов он еще ниже. Наихудшая ситуация по этому показателю сложилась в Киеве. Там раскрывается всего 18% совершаемых преступлений. В Одесской области этот показатель составляет 20%, в Харьковской области - 22%, а в Запорожской -23%, заявил Луценко.

Отметим, что по имеющейся информации, больше всего преступлений раскрываетяс в западных и центральных регионах страны.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 