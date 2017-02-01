Гость из Киева грозился взорвать Болград

В отношении 32-летнего правонарушителя начато досудебное следствие. За совершение тяжкого преступления ему грозит до шести лет лишения свободы.

В 23.20 в дежурную часть Болградского отделения полиции поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина в телефонном режиме сообщил, что взорвет город Болград, после чего бросил трубку.

В ходе первоочередных следственных действий было установлено, что данное сообщение сделал 32-летний житель Киевской области, который в настоящее время проживает в городе Болграде. Мужчина ранее судим за совершение грабежа и хулиганства, освободился из мест лишения свободы в октябре 2016 года.

Кроме этого, сотрудники полиции установили, что изначально мужчина позвонил по номеру «102» и сообщил адрес, по которому, по его мнению, торгуют спиртным. Однако посчитав, что сотрудники полиции долго едут на вызов, он сообщил о том, что взорвет город Болград.

- Следственным отделением начато уголовное производство по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от двух до шести лет, - рассказывает начальник Болградского отделения Измаильского отдела полиции майор Сергей Зайков. - Мужчина задержан по ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об уведомлении его о подозрении в совершении указанного преступления и избрании ему меры пресечения.

Досудебное следствие продолжается, отметили в пресс-службе Измаильского отдела полиции в Одесской области.