Прокуроры возмущены дезинформацией Луценко о повышении зарплат

В здании ГПУ состоялся очередной отчет генпрокурора Юрия Луценко. Как отметил сайт "Страна" с отсылкой на свои источники в ГПУ, этот "доклад об успехах" специально подготовили на середину февраля, чтобы попытаться сбить накал страстей перед анонсированным массовым акциями на Майдане.

Генпрокурор говорил буквально обо всем - от расследований громких дел до схем поставок угля Роттердам+, а также об уголовном преследовании бывших соратников Януковича.

Но, пожалуй, главной изюминкой стало заявление Луценко о том, что каждый сотрудник прокуратуры должен будет пройти тест на наркотики.

Такие меры, как пояснил Юрий Витальевич, связаны с выявлением в Запорожской прокуратуре уникального сотрудника-наркомана, который нюхал дурь прямо на материалах уголовных производств.

Пока же, по поводу наркопроверок в прокурорской среде уже шутят что такую проверку в центральном аппарате ГПУ как раз и не пройдут, потому как после выступлений некоторых руководителей Генпрокуратуры часто возникает вопрос "что они курят?".

Странные требования

Этот вопрос после коллегии и пресс-конференции Луценко рядовые прокуроры стали задавать особенно часто.

Так, например, генпрокурор потребовал от сотрудников составлять акты реагирования.

Одна из сотрудниц прокуратуры так прокомментировала его выступление в закрытой группе: "слушаю Луценко на нараде. Требует акты реагирования в отношении сотрудников полиции и привлечения их к ответственности по этим актам. Расскажите ему уже кто-нибудь закон "О прокуратуре" и полномочия прокурора. Ну уже просто слов нет. Сейчас потребует проводить общенадзорные проверки. Кто ему речи пишет?

Если в группе есть представители юракадемии или академии ГПУ, напишите ему закон в картинках или с какими-то отдельными пояснениями, пожалуйста. Пожалейте уши сотрудников".

Дело в том, что Луценко потребовал от сотрудников проводить общенадзорные и доследственные проверки, которые попросту не предусмотрены действующим профильным законом о прокуратуре.

Несуществующее повышение зарплат

Но больше всего прокуроры были возмущены дезинформацией из уст Луценко о якобы повышении на 60% зарплат в ведомстве, которого на самом деле не было.

Всех шокировала диаграмма Луценко, где указаны фантастические "новые зарплаты" прокуроров.

На самом деле никакого повышения зарплаты у прокуроров до сих пор не произошло, вопреки обещаниям Луценко.

И этот график, который демонстрировал Луценко с повышением зарплат, как говорят сами прокуроры "злонамеренная брехня". На самом деле в местной прокуратуре зарплата - 8 тысяч гривен, в областной 10-12 тысяч гривен, в Генеральной около 12-14 тысяч гривен.

Прокуроры в своих закрытых группах в ФБ даже запустили флэшмобы с публикацией выписок по зарплатным картам с реальным приходо средств. Вот например, выписка из зарплатной карточки прокурора местной прокуратуры, который, судя по диаграмме Луценко должен получать 15 300 гривен. В реальности же - чуть более 8 тысяч (вверху зарплата - внизу аванс):

Вот как прокомментировали заявления Луценко о "росте зарплат" в закрытой прокурорской группе в Facebook: "а ещё, вам уважаемые прокуроры, повысили зарплату на 60%. Вы В курсе? Еще в январе повысили. Старший на нараде сказал. Хватит скрывать свои шалені гроші. Признайтесь уже семьям какие вы деньжища отгребаете".

Ранее "Страна" сообщала, что генеральный прокурор рассказал, что его зарплата резко выросла до 90 000 гривен, а также о том, что Юрий Луценко обещал, что заработная плата работников органов прокуратуры года будет существенно повышена.