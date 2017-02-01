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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

В СБУ проверяют соцсети

Категория: Новости / Происшествия

В СБУ проверяют соцсети

В СБУ рассказали о борьбе с антиукраинской пропагандой в соцсетях. 

В минувшем году относительно владельцев и администраторов сообществ в социальных сетях, которые распространяли призывы к свержению конституционного строя и массовым беспорядкам, было открыто 30 уголовных производств. 

Об этом заявил руководитель аппарата председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Ткачук. 

"17 лицам объявлено подозрение и вынесено 13 обвинительных приговоров суда. Эти приговоры были вынесены по признакам статей 109, 110 УК, а также 258",
 - отметил он. 

Ткачук уточнил, что это действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти, а также посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, создание террористических организаций.


Источник: Буквы



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