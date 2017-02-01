Одесские активисты возмущены смешными пенсиями по инвалидности

Пенсия по инвалидности в Украине повысилась на «смешную» сумму: стала 1347 грн. против 1230 грн ранее. Об этом написал одесский активист Николай Бойко на своей странице в Facebook.

«Честно говоря, думал, что с повышением уровня минималки в стране, повысят и пенсию по инвалидности до уровня приемлемого - так чтобы хватило за коммуналку заплатить и чтобы что-то на питание осталось. В январе выплат на пенсионную карту не было, т.к. выплата была перед Новым годом. И выплата была на 117 грн. больше - думал перерасчет какой-то. Наивный. Получил сегодня ее долгожданную. Оказывается, это и была уже она - пенсия по-новому»,

- написал Н. Бойко.

Мужчина с инвалидностью подсчитал, что таким образом на еду в день для него и его семьи полагается 44 грн и 90 коп.

«Просто проем я пенсию. На этот пир приглашу и своих троих маленьких детей»,

- написал активист.