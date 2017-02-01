И зачем нужен был иностранный менеджер? В АМПУ все хорошо

ГП «АМПУ» опубликовало консолидированный финансовый отчёт за прошлый год согласно национальным стандартам бухгалтерского учёта. Как и в предыдущие годы, ГП «АМПУ» остается бюджетоформирующим предприятием, несмотря на законодательно закрепленный целевой характер использования портовых сборов.

Так, по итогам 2016 года прямые поступления в госбюджет составили 4,659 млрд грн., в том числе налог на прибыль государственных предприятий – 1,279 млрд грн. и дивиденды – 2,315 млрд грн. Бюджетные отчисления составили более 63% от суммарного дохода, зафиксированного на уровне 7,297 млрд грн. Нынешний объем поступлений в бюджет на 56 % выше показателей 2015 года.

Несмотря на это, инвестиции в объекты инфраструктуры составили 650 млн грн., что на 64 % выше прошлогоднего показателя, но ниже запланированного уровня на 1,924 млрд грн. Так, на объекты капитального строительства было направлено 212 млн грн., на приобретение основных фондов – 240 млн грн., на модернизацию основных средств – 127 млн грн., на капитальный ремонт объектов – 49 млн грн. Львиная доля средств была направлена на строительство причала №1-з в Одесском морском порту (141 млн грн).

«Для АМПУ отрадна положительная динамика в части доходов и прибыли, но, в то же время, мы не можем констатировать эффективное управление капитальными инвестициями. Это, в том числе, связано с большими бюджетными отчислениями. После снижения налоговой нагрузки мы увеличим инвестиции в стратегические объекты, как того требует отрасль. И в этом мы видим направление для совершенствования в ближайшее время»,

- отметил руководитель ГП «АМПУ» Райвис Вецкаганс.