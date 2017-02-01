Луценко рассказал о главном позоре прокуратуры

Самым большим позором Генеральной прокуратуры Украины является невнимание к обращениям граждан.

Такое заявление сделал генеральный прокурор Юрий Луценко во время сегодняшнего отчета за 2016 года, информирует "ДС".

"Все чем мы можем годиться - это результат сотрудничества с гражданами, которые обращаются. Позор - это закрытые глаза и уши прокуратуры на эти обращения. В прошлом году было 228 тыс. обращений, из них 11 тыс. - от народных депутатов. Вы представляете - какая канцелярия должна быть",

- отметил Луценко.

Он уточнил, что самое эффективное сотрудничество идет со Всеукраинским движение против политической коррупции.

"Из 243 сообщений подтвердилось 125. Это небывалая результативность. Уже восемь человек по этим сигналам получили приговоры",

- рассказал генпрокурор.