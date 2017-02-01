В Одессе состоялся полуфинал школьного турнира на «Кубок мэра»

1 апреля шесть команд КВН общеобразовательных учебных учреждений Одессы будут соревноваться в финальной игре за главный приз - Кубок мэра.

14 февраля 2017 года, в день Святого Валентина, состоялся полуфинал школьного турнира на «Кубок мэра».

Со сцены Одесского культурного центра команды шутили, пели о любви, признавались в своих романтических чувствах и одаривали гостей и жюри фестиваля «валентинками».

Десять коллективов представили по два номера: приветствие и конкурс одной песни. Но только шесть участников смогли тронуть сердца судей и пройти в следующий этап.



«Сразу заметна разница между командами, которые участвуют уже второй год, и теми, кто впервые пробует свои силы в игре. Несмотря на остроумие и находчивость, новым коллективам не хватает опыта выступлений и работы со зрителем. Это еще раз иллюстрирует важность наличия в нашем городе такого турнира, где молодые юмористы получают игровую практику и познают азы поведения на сцене, начиная со школьной скамьи. Работа большого и дружного коллектива организаторов чемпионата позволяет ребятам, пройдя эту школу, открывать для себя новые горизонты и в дальнейшем развивать движение КВН», - отметил депутат горсовета и один из членов жюри чемпионата Олег Этнарович.

«На протяжении игры во всю бурлил адреналин. Но несмотря на существование конкуренции, как в любом соревновании, для меня в зале не было соперников, так как все наши ребята – талантливые, замечательные дети. Если учесть, что смех продлевает жизнь, моя увеличилась лет на 10», - поделилась впечатлениями учитель школы №118 Наталия Зиневич.

Продолжат борьбу за главный приз – Кубок мэра - следующие команды: «Мамма мия» ОУВК № 90, «В центре города» ОСШ № 50, «18-й легион» ООШ №18, «Грезы у Привоза» ООШ № 118, «Фан-клуб», ОУВК «Надія», «Дочки Остапа Бендера» ОУВК №13.Финал второго сезона школьного турнира на «Кубок мэра» запланирован на 1 апреля.