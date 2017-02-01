Выставка детского рисунка, посвященная Исааку Бабелю, откроется в Одессе

22 февраля воспитанники арт-студии Клавдии Боголюбовой представят свое творчество на выставке «Мне это рассказал Исаак Эммануилович…».

22 февраля 2017 года в 15:00 в выставочном зале Одесского историко-краеведческого музея (Ланжероновская, 24а) состоится открытие выставки детского рисунка «Мне это рассказал Исаак Эммануилович…».

Авторы представленных работ - ученики арт-студии Клавдии Боголюбовой. Студийцы проиллюстрировали «Одесские рассказы» Исаака Бабеля, которые педагог читала им вслух во время занятий. Первых зрителей дети встретят в собственноручно изготовленных из папье-маше масках героев бабелевских рассказов - Бени Крика, Двойры, Цили и других.

За 16 лет своего существования воспитанники художественной студии принимали участие и были победителями многих городских, областных, Всеукраинских и международных конкурсов детского рисунка, которые проходили: в Польше, Македонии, Чехии, Греции, Португалии, Японии, Финляндии, Швеции и Гонконге.

На протяжении 8 лет ученики Клавдии Боголюбовой становились лауреатами конкурса «Новые имена Украины» (Киев) и получали стипендии. На международном фестивале детского рисунка в Вашингтоне юные художники студии, являясь единственными представителями Украины, были награждены Конгрессом США.

Руководитель арт-студии Клавдия Боголюбова уделяет особое внимание знакомству воспитанников с известными литературными произведениями, впечатления от которых дети передают в своих рисунках. Так, были организованы выставки, посвященные творчеству Николая Гоголя и любимым детским сказкам. Всякий раз зрители поражаются нестандартному подходу художников в изображении героев и событий известных произведений.

Выставка будет работать до 22 марта 2017 года.