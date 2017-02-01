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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Из Одессы в Салоники и обратно: теперь дважды в неделю

Категория: Новости

Из Одессы в Салоники и обратно: теперь дважды в неделю

В летнем сезоне 2017 года авиакомпания Ellinair (Греция) будет выполнять прямые рейсы по маршруту Одесса - Салоники - Одесса два раза в неделю.
Вылеты из Международного аэропорта Одесса будут осуществляться по средам и воскресеньям с 31 мая по 04 октября 2017 года. Время в пути – 2 часа. Маршрут обслуживает 96-местный комфортабельный лайнер AVRO 146-RJ85 производства компании British Aerospace.

Справка
Ellinair – греческий авиаперевозчик, основанный в 2013 году, базируется в международном аэропорту Македония города Салоники (Греция). Ellinair выполняет регулярные рейсы из Греции в Украину, города Европы, осуществляет внутренние авиаперелеты между городами и островами Греции. Ellinair входит в холдинг Mouzenidis Group.



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