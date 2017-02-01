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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

В январе 2017 года следователями фискальной службы региона принято к производству 19 криминальных производств

Категория: Новости / Происшествия

В январе 2017 года следователями фискальной службы региона принято к производству 19 криминальных производств

Из них, непосредственно следователями следственного управления финансовых расследований Главного управления ГФС в Одесской области в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано 15 криминальных производств.

С учетом остатка производств до начала года, в производстве следственного управления финансовых расследований находилось 84 криминальных производства.

На протяжении января текущего года всего закончено досудебных расследований по 8 криминальных производствах, из которых 2 направлено в суд с обвинительным актом, 6 направлено в суд с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности (из них 3 в связи с возмещением причиненных государству убытков).

Сумма установленных убытков во всех криминальных производствах в январе 2017 года составила свыше 43 млн.грн., сумма возмещенных убытков составила 38,5 млн.грн., или 88 % от суммы установленных убытков, отметилим в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.



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