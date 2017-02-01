По делу нападения на Феликса Сигала у нацполиции есть определенный круг подозреваемых лиц (фото)

Об этом стало известно на встрече депутатов Одесского областного совета с начальником Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрием Головиным.

«Как нас заверил руководитель полиции, у правоохранителей есть определенный подозреваемых лиц и почти на 100% он уверен, что данное преступление будет раскрыто. Кроме этого, мы задали вопросы и по другим резонансным преступлениям, которые были совершены против членов Оппозиционного блока. Это – нападение на депутата Одесского городского совета Алексея Еремицу, и поджог автомобиля одесского депутата Богдана Гиганова. Мы настаиваем на том, чтобы преступления, совершенные против оппозиционных депутатов, наших коллег по партии, руководство областного управления Нацполиции взяло на личный контроль и не спускало следствие на тормоза»,

- отметил глава фракции Оппоблока в Одесском областном совете Вадим Шкаровский.

Напомним, что вечером 10 февраля 2017 года в Одессе на стоянке возле своего дома на поселке Котовского был жестко избит глава Раздельнянского районного совета Феликс Сигал.

На него напали четверо неизвестных, которые избили его и нанесли серию ударов по голове тяжелым предметом. Очевидцы преступления вызвали скорую и полицию. С тяжелой черепно- мозговой травмой и тремя сломанными ребрами Феликс Сигал доставлен в реанимационное отделение одной из больниц Одессы. В настоящее время состояние его здоровья врачи оценивают, как тяжелое.

По факту нападения на Феликса Сигала открыто уголовное производство по ст. 187 УК (разбой). В главном управлении Нацполиции в Одесской области заверяют, что это дело находится на личном контроле Дмитрия Головина и губернатора области Максима Степанова.

В настоящее время Феликс Сигал продолжает находиться в реанимационном отделении областной клинической больницы.