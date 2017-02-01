По делу нападения на Феликса Сигала у нацполиции есть определенный круг подозреваемых лиц (фото)

Об этом стало известно на встрече депутатов Одесского областного совета с начальником Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрием Головиным.
Напомним, что вечером 10 февраля 2017 года в Одессе на стоянке возле своего дома на поселке Котовского был жестко избит глава Раздельнянского районного совета Феликс Сигал.
На него напали четверо неизвестных, которые избили его и нанесли серию ударов по голове тяжелым предметом. Очевидцы преступления вызвали скорую и полицию. С тяжелой черепно- мозговой травмой и тремя сломанными ребрами Феликс Сигал доставлен в реанимационное отделение одной из больниц Одессы. В настоящее время состояние его здоровья врачи оценивают, как тяжелое.
По факту нападения на Феликса Сигала открыто уголовное производство по ст. 187 УК (разбой). В главном управлении Нацполиции в Одесской области заверяют, что это дело находится на личном контроле Дмитрия Головина и губернатора области Максима Степанова.
В настоящее время Феликс Сигал продолжает находиться в реанимационном отделении областной клинической больницы.