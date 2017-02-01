В то время, как руководство СБУ начало о проверке социальнфых сетей, руковдство МВД уже требует их закрытия

Об этом, по данным ИА «Информатор», прямо заявил в ходе интервью советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

По его словам, соцсети

«В Контакте и Одноклассники» являются основными распространителями антиукраинского контента потому их необходимо запретить! И одним из первых решений в этом году должно стать блокирование российских социальных сетей «Вконтакте» и «Одноклассники», которые сегодня полностью подконтрольны и управляются российскими спецслужбами»

При этом Зорян Шкиряк выразил надежду, что эти мер поддержит и министерство образования, «…которое должно разъяснять вред этих ресурсов!»

Таким образом, неоднократно заявляя о европейских ценностях и евроинтеграции, скандально известный Зорян Шкиряк и другие «профессиональные украинолюбы» на деле толкают нашу Украину по четкому туркмено-северокорейскому пути. Где, как известно, ради стабильности (или, скорее, спокойствия) власти были введены жесткие ограничения на пользования социальными сетями. Вот только с реальными европейскими ценностями, включающими, в первую очередь, право на свободу слова и свободу получение информации, эти потуги не имеют ничего общего.

И до боли напоминают сугубо российский подход к вопросу самовыражения. Причем не современный, а позапрошловековой, выражавшийся, помниться, двумя словами –«тащить и не пущать»!

Напомним, что о необходимости контроля социальных сетей заявил накануне в ходе публичного выступления руководитель аппарат СБУ Александр Ткачук.