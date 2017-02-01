Приморский район Одессы: что удалось сделать за прошлый год (фото)

Глава Приморской районной администрации Марат Королев отчитался перед общественностью о проделанной работе за 2016-й год. На встрече с одесситами присутствовали городской голова Геннадий Труханов и народный депутат Украины Сергей Кивалов.

Услышать из первых уст о насущных проблемах города и как они решаются, о том, какие задачи находятся в приоритете, как расходуются бюджетные средства, что было сделано в 2016-м году и что предполагается сделать в нынешнем году, а также задать свои вопросы, – пожелали многие жители района.

В начале встречи глава Приморской райадминистрации М.Королев зачитал отчет о работе за 2016-й год, особо остановившись на вопросах коммунального и жилищного хозяйства, социальной защиты населения, благоустройства города.

Прежде всего, положительную динамику наблюдали в финансовой отрасли. Так, бюджет города вырос на 50 процентов, по сравнению с 2015-м годом. Позитивная тенденция наблюдались и в социальной сфере. В рамках программы «Равенство» в Приморском районе установили 12 пандусов.

Большой упор в работе райадминистрации сделали на сферу образования. В Приморском районе не хватало мест в детских садах, а многие учреждения были в плохом состоянии. В 2016-м году отремонтировали садик на Сабанеевом мосту и построили новый - на улице Базарной.

Затем выступил Геннадий Труханов, который сразу отметил, что ему не стыдно стоять сейчас перед людьми и смотреть им в глаза, ведь за всеми прозвучавшими цифрами стоит большой труд его команды. Мэр привел факты, кто говорят сами за себя. Так, он напомнил, что коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс» признано лучшим в Украине. Получив одним из первых лицензию на производство собственных трамвайных вагонов, сегодня КП выпускает по одному трамваю в месяц. Кроме значительного пополнения трамвайного парка это дает городу и немалую экономию бюджетных средств. Так, если закупка одного подвижного состава обходится государству в 15 миллионов гривен, то сборка собственного вагона стоит в три раза дешевле.

Активно продвигается городской проект «Электронный билет», который, как ожидается, будет реализован уже в этом году. Власти ведут сейчас переговоры, чтобы к этому процессу подключились и частные автоперевозчики.

С наступлением тепла продолжаются работы по восстановлению фасадов зданий в исторической части города. В этом году намечено восстановить пять фасадов. Еще 55 миллионов гривен выделено на ремонт ветхого и аварийного жилья.

Серьезная реконструкция ожидает стадион «Спартак». В скором времени он пополнится шестью беговыми дорожками, что позволит проводить там легкоатлетические турниры.

Городские власти намерены продлить Трассу здоровья по всему побережью. Уже есть амбициозный проект, который соединяет пляж Ланжерон с пляжем «Золотой берег» на 16-ой станции Большого Фонтана. Это позволит сделать подвесная дорога в районе 10-ой станции Большого Фонтана.

В этом году завершится реконструкция парка Победы, после чего видоизменения коснутся и парка им.Т.Шевченко. Власти намерены добиваться для него статуса Парка национальной культуры. Планируется, что там, по примеру других городов мира, появятся музеи под открытым небом – истории судоходства и Одессы в миниатюре.

В скором времени одесситы смогут совершать прогулки не только на Приморском бульваре, но и на нижних террасах. Там появятся два новых прекрасных парка: Стамбульский и Греческий. Их обустройство ведется за счет внебюджетных средств: все расходы взяли на себя Стамбульский и Афинский муниципалитеты, подключились также греческие бизнесмены. В Стамбульском парке будет восстановлен в первозданном виде грот, высажено пять тысяч тюльпанов. А в Греческом (Лунном) парке появятся скульптуры и восстановлен некогда знаменитый Рыбный ресторан, на месте которого долгие годы была свалка. Да, признался мэр, в ходе строительных работ пришлось вырубать деревья, вынужденная мера, но взамен будут высажены новые зеленые насаждения. Также здесь реконструируют две лестницы, ведущие к улице Приморской, и построят современный лифт.

Кроме того, в процессе работ, чтобы остановить сползание грунта, будет укреплен склон, на котором находятся главные одесские достопримечательности – Воронцовский дворец и Колоннада. На проведение этих работ уже получено разрешение Министерства культуры Украины.

Но, главное, в этом году, наконец, приступили к реконструкции Потемкинской лестницы.

Городской голова отметил, что этот историко-архитектурный объект давно нуждался в обновлении, но власти Одессы 12 лет бездействовали. Когда же мэрия серьезно взялась за дело, то «набежали советчики-общественники, которые стали поднимать шум, мешать работе, вбивать палки в колеса, манипулируя общественным мнением».

И в этом вопросе, подчеркнул Г. Труханов, неоценимую помощь оказал народный депутат Украины Сергей Кивалов, выступивший в поддержку инициативы городских властей.

Геннадий Леонидович поблагодарил за содействие Сергея Кивалова, подчеркнув, как много тот делал и делает для города:



– Мы сообща работаем на благо одесситов и рассчитываем и в дальнейшем на помощь Сергея Васильевича в решении важных городских задач на высшем государственном уровне.

- Были затронуты проблемные вопросы, которые существуют в морехозяйственном комплексе. И при полном понимании городской власти, сегодня мы имеем положительное решение некоторых из них. Премьер-министр Владимир Гройсман довольно быстро отреагировал на мой депутатский запрос о повышении конкурентоспособности украинских портов и уже поручил Министерству инфраструктуры ускорить рассмотрение этой проблемы. А глава министерства Владимир Омелян подробно отчитался о проделанной работе в данной сфере. Новую методику расчета ставок портовых сборов для украинских портов разрабатывают эксперты Международной финансовой корпорации (IFC) и Всемирного банка (ВБ). Как видим, дело сдвинулось с мертвой точки. В ближайшее время считаю необходимым решить вопросы с поиском инвестора для развития гостиницы «Одесса», прекрасного здания, которые просто простаивает, а не зарабатывает для города деньги. А также совместными усилиями начать восстановление полностью разрушенного здания Морского вокзала и всей туристической инфраструктуры порта. В этом направлении также хочу отметить эффективную деятельность группы в городском совете по реализации проекта Морского трамвайчика в Одессе.

– Уверен, что этот образовательно-спортивный комплекс поистине станет настоящей жемчужиной Одессы. Общая площадь нового учебного заведения – 17 тысяч квадратных метров. Это будет лучший комплекс, который вместит 25-метровый бассейн с трибунами и семью дорожками для спортивных соревнований, баскетбольный и волейбольный залы. В центре общеобразовательной церковно-приходской школы разместился православный храм Преподобного Сергия Радонежского. Столовая предусмотрена на 500 человек. Актовый зал – на 700 мест. Это будет самая большая школа в Украине. Но какое нам пришлось преодолеть сопротивление! Распространялись слухи, что там строится казино. А я настаивал и убеждал, что все лучше – детям. Теперь в этом смогут убедиться все одесситы,