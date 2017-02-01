Приморский район Одессы: что удалось сделать за прошлый год (фото)

Глава Приморской районной администрации Марат Королев отчитался перед общественностью о проделанной работе за 2016-й год. На встрече с одесситами присутствовали городской голова Геннадий Труханов и народный депутат Украины Сергей Кивалов.
Услышать из первых уст о насущных проблемах города и как они решаются, о том, какие задачи находятся в приоритете, как расходуются бюджетные средства, что было сделано в 2016-м году и что предполагается сделать в нынешнем году, а также задать свои вопросы, – пожелали многие жители района.
В начале встречи глава Приморской райадминистрации М.Королев зачитал отчет о работе за 2016-й год, особо остановившись на вопросах коммунального и жилищного хозяйства, социальной защиты населения, благоустройства города.
Прежде всего, положительную динамику наблюдали в финансовой отрасли. Так, бюджет города вырос на 50 процентов, по сравнению с 2015-м годом. Позитивная тенденция наблюдались и в социальной сфере. В рамках программы «Равенство» в Приморском районе установили 12 пандусов.
Большой упор в работе райадминистрации сделали на сферу образования. В Приморском районе не хватало мест в детских садах, а многие учреждения были в плохом состоянии. В 2016-м году отремонтировали садик на Сабанеевом мосту и построили новый - на улице Базарной.
Затем выступил Геннадий Труханов, который сразу отметил, что ему не стыдно стоять сейчас перед людьми и смотреть им в глаза, ведь за всеми прозвучавшими цифрами стоит большой труд его команды. Мэр привел факты, кто говорят сами за себя. Так, он напомнил, что коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс» признано лучшим в Украине. Получив одним из первых лицензию на производство собственных трамвайных вагонов, сегодня КП выпускает по одному трамваю в месяц. Кроме значительного пополнения трамвайного парка это дает городу и немалую экономию бюджетных средств. Так, если закупка одного подвижного состава обходится государству в 15 миллионов гривен, то сборка собственного вагона стоит в три раза дешевле.
Активно продвигается городской проект «Электронный билет», который, как ожидается, будет реализован уже в этом году. Власти ведут сейчас переговоры, чтобы к этому процессу подключились и частные автоперевозчики.
С наступлением тепла продолжаются работы по восстановлению фасадов зданий в исторической части города. В этом году намечено восстановить пять фасадов. Еще 55 миллионов гривен выделено на ремонт ветхого и аварийного жилья.
Серьезная реконструкция ожидает стадион «Спартак». В скором времени он пополнится шестью беговыми дорожками, что позволит проводить там легкоатлетические турниры.
Городские власти намерены продлить Трассу здоровья по всему побережью. Уже есть амбициозный проект, который соединяет пляж Ланжерон с пляжем «Золотой берег» на 16-ой станции Большого Фонтана. Это позволит сделать подвесная дорога в районе 10-ой станции Большого Фонтана.
В этом году завершится реконструкция парка Победы, после чего видоизменения коснутся и парка им.Т.Шевченко. Власти намерены добиваться для него статуса Парка национальной культуры. Планируется, что там, по примеру других городов мира, появятся музеи под открытым небом – истории судоходства и Одессы в миниатюре.
В скором времени одесситы смогут совершать прогулки не только на Приморском бульваре, но и на нижних террасах. Там появятся два новых прекрасных парка: Стамбульский и Греческий. Их обустройство ведется за счет внебюджетных средств: все расходы взяли на себя Стамбульский и Афинский муниципалитеты, подключились также греческие бизнесмены. В Стамбульском парке будет восстановлен в первозданном виде грот, высажено пять тысяч тюльпанов. А в Греческом (Лунном) парке появятся скульптуры и восстановлен некогда знаменитый Рыбный ресторан, на месте которого долгие годы была свалка. Да, признался мэр, в ходе строительных работ пришлось вырубать деревья, вынужденная мера, но взамен будут высажены новые зеленые насаждения. Также здесь реконструируют две лестницы, ведущие к улице Приморской, и построят современный лифт.
Кроме того, в процессе работ, чтобы остановить сползание грунта, будет укреплен склон, на котором находятся главные одесские достопримечательности – Воронцовский дворец и Колоннада. На проведение этих работ уже получено разрешение Министерства культуры Украины.
Но, главное, в этом году, наконец, приступили к реконструкции Потемкинской лестницы.
Городской голова отметил, что этот историко-архитектурный объект давно нуждался в обновлении, но власти Одессы 12 лет бездействовали. Когда же мэрия серьезно взялась за дело, то «набежали советчики-общественники, которые стали поднимать шум, мешать работе, вбивать палки в колеса, манипулируя общественным мнением».
И в этом вопросе, подчеркнул Г. Труханов, неоценимую помощь оказал народный депутат Украины Сергей Кивалов, выступивший в поддержку инициативы городских властей.
Геннадий Леонидович поблагодарил за содействие Сергея Кивалова, подчеркнув, как много тот делал и делает для города:
В своем выступлении Сергей Кивалов подчеркнул, что Одесса – туристический центр, Приморский район – визитная карточка нашего города, а Потемкинская лестница – объект исторического наследия общегосударственного масштаба. Недопустимо было довести ее до такого состояния, в котором она пребывала в последние годы. Вопрос восстановления Потемкинской лестницы, по мнению нардепа, даже не в компетенции города или области, а страны, и наша общая задача – качественно провести ее восстановление.
Сергей Кивалов отметил, что совместная деятельность двух ветвей власти: законодательной и исполнительной, которая осуществляется в едином направлении, показывает хорошие результаты. За этот год была проделана колоссальная работа, удалось реализовать большое количество инфраструктурных и социально значимых для города проектов.
Сергей Кивалов подчернул, что совместными усилиями удается решать вопросы, связанные со строительством школы на улице Маршала Говорова, выделением из государственного бюджета средств на реконструкции ливневой канализации, сохранения памятников архитектурного наследия и проведения ремонтно-реставрационных работ памятников архитектуры, расположенных в центре города Одессы, сохранение финансирования санатория «Аркадия» из государственного.
Сергей Васильевич отметил, что Одесса как туристический центр немыслима без достопримечательностей, без парков, как и без санаториев и домов отдыха, а большинство их «распилили», прекратив финансирование. Народный депутат рассказал собравшимся, как удалось вернуть в собственность города детский санаторий «Хаджибей», который является единственным в Украине детским специализированным клиническим санаторием для реабилитации детей с органическим поражением нервной системы и нарушениями психики. Сделать это было достаточно сложно, центральные органы власти уже подписали несколько актов, чтобы передать санаторий в другое ведомство. И стоило больших усилий, чтобы с 1 января было возобновлено финансирование санатория из государственного бюджета.
Благоустройство родного города, создание здесь комфортных условий для хорошего отдыха одесситов – также является важным направлением деятельности Сергея Кивалова. Поэтому уже на протяжении многих лет воплощаются в жизнь различные масштабные инфраструктурные проекты. Это и парковая зона на пятой станции Большого Фонтана возле Международного гуманитарного университета, ухоженные склоны на восьмой станции Большого Фонтана, где высажено более 5 тысяч деревьев и кустов, восстановленная из руин набережная европейского уровня, которая так полюбилась горожанам.
А спортивный комплекс Международного гуманитарного университета, который также находится на восьмой станции Большого Фонтана, давно уже зарекомендовал себя центром проведения самых престижных чемпионатов регионального, всеукраинского и международного уровня. Только за последнее время здесь прошли такие соревнования, как чемпионат Украины по настольному теннису, Кубок области по черлидингу, Международный турнир по гимнастике, Всеукраинский чемпионат по самбо среди молодёжи, турнир по смешанным боевым искусствам ММА.
Касаясь спортивных сооружений, Сергей Кивалов также напомнил, что в прошлом году к новому учебному году на 5-ой станции Большого Фонтана был открыт новый стадион Международного гуманитарного университета, куда теперь приходят заниматься спортом жители Приморского района, взрослые и дети.
Сейчас по инициативе народного депутата Украины Сергея Кивалова строится Общеобразовательная церковно-приходская школа.
Будущая школа будет государственной, а не частной. И в этом вопросе поддержка городских властей станет неоценимой. Если город поддержит, подставит плечо, получив достойное среднее учебное заведение, то оно станет не только самым большим, но и самым лучшим учебным заведением в стране.
Нардеп напомнил о других социальных программах – бесплатных компьютерных курсах для пожилых людей и бесплатной Юридической клинике, которая уже на протяжении 19 лет помогает всем, кто в этом нужается. И хотя создана она была для жителей Приморского района, но является, по сути, общегородской юридической клиникой.