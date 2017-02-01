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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Зорян Шкиряк призвал заблокировать в Украине «Одноклассники» и «ВКонтакте»

Категория: Новости / Политика

Зорян Шкиряк призвал заблокировать в Украине «Одноклассники» и «ВКонтакте»

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк призвал заблокировать в Украине  «Одноклассники» и «ВКонтакте», так как данные социальные сети «руководятся российскими спецслужбами». Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Надеюсь, что и Министерство образования также присоединится и будет объяснять через своих преподавателей, психологов, учителей о вреде для наших учеников быть пользователем именно этих двух социальных сетей, — отметил Шкиряк, — 2017-й должен стать годом защиты информационного пространства от российской пропаганды».

Шкиряк так же напомнил, что 10 февраля два жителя Донецкой области получили по пять лет тюрьмы за поддержку самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик в  социальной сети «ВКонтакте». Их признали виновными в нарушении второй части уголовной статьи 110, которая предусматривает наказание за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, сообщала ранее прокуратура Донецкой области.



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