Скоростной маршрут «Север-Юг» может быть введен в эксплуатацию уже в нынешнем году

Об этом сообщил журналистам директор департамента транспорта , связи и организации дорожного движения Александр Илько.

По его словам, основное условие для его функционирования – прокладка трамвайных путей через т.н. «пересыпский перешеек» (участок под Пересыпским мостом) будет завершена до начала лета.

Однако для того, чтобы прокладываемый маршрут был действительно скоростным, необходимо, чтобы скоростные трамваи не попадали в заторы на улице Преображенской. Для этого необходимо обеспечить движение по т.н. выделенной линии, как это уже имеет место на протяжении от железнодорожного вокзала до Черноморки.

Отметим, что другим «бутылочным горлом» нового маршрута остается улица Новощепной ряд, где скорость движения трамваев часто не превышает пешеходную.

Напомним, что согласно проекту, маршрут «Север-Юг» пройдет через весь город – от Черноморки до поселка Котовского. Причем, по мнению транспортников на проезд в один конец нужно будет потратить не более часа. Это, по крайней мере, вдвое быстрее, чем позволяет транспортная сеть сейчас.

К тому же пассажиры смогут сэкономить не только время, но и деньги, поскольку весь путь можно будет проехать всего за три гривны.