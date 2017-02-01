Блокада поставок в Украину антрацита с Донбасса – это преступление

Так охарактеризовал действия т.н. активистов, заблокировавших поставки угля с неподконтрольных территорий Донбасса Президент Украины Петр Порошенко.

Как он отметил на экстренном заседании СНБО,

«…тем самым они блокируют не боевиков, они блокируют Украину!»

По убеждению Президента,

«…своими действиями они раскачивают ситуацию в стране и реально препятствуют борьбе за восстановление территориальной целостности Украины и реально помогают агрессору!»

Что же касается того, что активную и во многом организующую роль в этой блокаде играют ряд народных депутатов, то по мнению Петра Порошенко –

«это не просто пиар, а пиар на крови!»

Отметим, что на заседании СНБО был разработан комплекс мер по оптимизации расходов электроэнергии, во всяком случае, до окончания отопительного сезона.

Однако никакого конкретного решения по поводу того. Как добиться прекращения блокады, которая разрушает украинскую экономику, принято не было. Во всяком случае, никакой конкретной информации о принятии таких решений не поступало.