Как обличители сели в лужу

Некий «правдолюбский» сайт, который избрал себе почетную миссию - разоблачать народных депутатов - в очередной раз дал маху.

Сотрудники данного издания решили проверить деятельность парламентариев – представителей Одесской области на предмет исполнения своих предвыборных обещаний. Но домашнее задание выполнили плохо, не выучили мат.часть, как говорится.

Несколько дней назад «громкое разоблачение нардепа от Оппоблока Кивалова» превратилось в пшик, когда его пресс-служба на обвинения в том, что народный избранник недостаточно заботиться о переселенцах и ветеранах АТО, выдала на-гора целый список документов по данной теме.

Не получилось. Подумали расследователи «помойного сайта» и решили тут же разоблачить другого нардепа от Одесской области.

Теперь уже «разоблачители» попытались с пристрастием изучить деятельность представителя «Відродження» Виталия Барвиненко. И опять пролетели.



«Нардеп Барвиненко так и не раскошелился на компьютеры для школы своего округа», - заявили журналисты.

В ответ пресс-служба народного избранника Виталия Барвиненко, как и в случае с его коллегой Сергеем Киваловым, настоятельно порекомендовала горе-журналистам прежде чем что-то заявлять, тщательно изучать материал. «Это ж до какой степени надо не уважать свою профессию, чтобы на белое говорить черное, чтобы брать факт передачи компьютеров для школ района и говорить, что этого не было. Мы хотим официально напомнить забывчивым сотрудникам СМИ и их хозяевам, что буквально перед Новым годом школам Белгород-Днестровского района было передано 65 компьютеров. До этого новенькие компьютерные классы появились в школах сел Шабо, Малога и Монаши. Также благодаря Благотворительному фонду и лично депутату Виталию Барвиненко перед началом учебного года многие школы района провели нужные ремонты, закупку оборудования и школьной мебели. Народный депутат Виталий Барвиненко и его команда планомерно работают над проблемой комплектации учебных заведений региона всем необходимым. Для решения насущных проблем детей мы задействуем все механизмы. К примеру, в прошлом году, из областного бюджета на нужды образования в Белгород-Днестровский район выделено 2 млн.400 тысяч гривен благодаря депутату областного совета Дмитрию Барвиненко, который поднял проблемы школ района и отстоял их на областном уровне. Там, где не удается убедить чиновников и что называется «выбить» положенные деньги из бюджета региона, подключается Благотворительный фонд Барвиненко. Задача депутата – не оплатить за счет Благотворительного фонда своего или чужого все социальные проблемы избирателей. Нет. Депутат должен построить работу так, чтобы бюджетные деньги поступали по назначению. Ведь что такое Государственный бюджет? Это наши налоги и отчисления, то, что граждане Украины сдают в общую копилку страны. И из этой копилки они имеют право получить все, что им причитается, начиная от окон и компьютеров в школах до достойной пенсии и заработной платы сотрудникам бюджетной сфера. Жаренные факты, конечно можно сочинять. Но хочется пожелать так называемым журналистам работать тщательнее»,

– отметили в пресс-службе народного депутата Украины Виталия Барвиненко.