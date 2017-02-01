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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Измаильские пограничники прошли боевые испытания

Категория: Новости


Измаильские пограничники прошли боевые испытания

Военнослужащие Измаильского погранотряда провели учения с боевыми стрельбами участием подразделений быстрого реагирования.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы речь идет о учениях в обстановке , максимально приближенной к реально боевой. Учения прошли успешно и пограничники продемонстрировали, что граница в украинской Бессарабии надежно защищена.

Напомним, что в конце прошлого года одесские пограничники уже принимали участи в более масштабных боевых учениях, которые проходили на главном военном полигоне юга Украины Широкий Лан, расположенный в Николаевской области.



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