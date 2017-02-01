 
Информация к новости
  • Просмотров: 144
  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Серьезный пожар произошел сегодня в одном из аэропортовских складов

Категория: Новости


Серьезный пожар произошел сегодня в одном из аэропортовских складов

По информации пресс-службы Главного управления ГСЧС в Одесской области, сигнал о возгорании поступил около полудня. Его очаг находился внутри автомобиля «Газель», припаркованной в непосредственной близости от склада.

Прибывшие в течении нескольких минут пожарные в течение получаса погасили огонь. Однако, помимо автомобиля серьезно пострадали складские помещения площадью 240 квадратных метров. Жертв нет.

По предварительным данным причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

В борьбе с огнем были задействованы четыре противопожарных подразделения.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 