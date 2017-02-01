Серьезный пожар произошел сегодня в одном из аэропортовских складов

По информации пресс-службы Главного управления ГСЧС в Одесской области, сигнал о возгорании поступил около полудня. Его очаг находился внутри автомобиля «Газель», припаркованной в непосредственной близости от склада.

Прибывшие в течении нескольких минут пожарные в течение получаса погасили огонь. Однако, помимо автомобиля серьезно пострадали складские помещения площадью 240 квадратных метров. Жертв нет.

По предварительным данным причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

В борьбе с огнем были задействованы четыре противопожарных подразделения.